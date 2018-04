Martin Scorsese es el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes

El director de cine estadounidense, Martin Scorsese, fue galardonado este miércoles 25 de abril con el premio Princesa de Asturias de las Artes en España. Según los jurados del premio, este es otorgado por la “trascendencia de su obra” que lo ha convertido en “figura indiscutible del cine contemporáneo”.

Announcement by the jury of the Princess of Asturias Award for the Arts, live today at 12 noon. https://t.co/ZZ3jLOSngw#PrincessAsturiasAwards