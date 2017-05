Matthew Perry hizo que una fan se desmayara en el metro de Nueva York

Pese a que la mítica serie que catapultó a Matthew Perry a la fama, 'Friends', terminó hace trece años, el actor sigue levantando pasiones allá donde va gracias a la popularidad de la que aún goza su personaje de Chandler Bing. Sin ir más lejos, hace unas semanas se llevó un gran susto cuando, durante su primer viaje en el metro de Nueva York, una mujer perdió el conocimiento de la emoción al reconocerle, dejándole casi tan impactado como se había quedado ella.



"En mi primer día estaba un poco nervioso porque no sabía muy bien adónde iba, y me reconocieron en el metro por primera vez en mi vida. Fue muy interesante porque la persona me reconoció, y de repente, se desmayó. Esta mujer estaba tan emocionada de verme que perdió el conocimiento. Ahora está bien, pero se entusiasmó durante diez segundos y luego se echó a dormir unos seis meses", recordó Perry haciendo gala de su particular sentido del humor a su paso por el late-show de Jimmy Fallon.



El intérprete se acaba de mudar a la Gran Manzana para presentar la obra de teatro 'The End of Longing', escrita por él mismo y que ya representó en Londres hace varios meses. En este nuevo ambiente, la estrella se está divirtiendo de lo lindo irónicamente debido a la falta de atenciones que le dedica el equipo de la producción, muy diferente al trato deferente al que está acostumbrado en los set de rodaje.



"El teatro es muy diferente de la televisión. A mí me han malcriado en la televisión. En la televisión la gente hace cosas por ti continuamente. Si quieres una Coca-Cola Light, alguien te la consigue. En el teatro ahora estamos con ensayos, es una locura, y hoy dije: 'Quiero una Coca-Cola Light', y alguien me respondió que fuera a buscarla yo mismo. También dije hoy: 'Necesito cambiarme de pantalones, ¿no hay aquí unas quince personas dispuestas a ayudarme a hacerlo?'. No sé cambiarme de pantalones, ¿acaso sabes hacerlo tú?", bromeó con Jimmy Fallon.