Metallica ataca a Donald Trump por su obsesión con 'los muros'

El baterista y confundador de la mítica banda Metallica, Lars Ulrich, ha sido el último representante del mundo de la música en declarar públicamente su rechazo a la radical y controvertida política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, posicionándose por tanto a favor de unir y no separar a las personas a través de "muros" que considera completamente innecesarios.



"No creo que el mundo necesite muros. Necesitamos juntar a la gente. Metallica viaja por todo el mundo, y a través de la música intenta reunir a todos. Así que estemos en México, Asia o Europa, animamos a gente de lugares muy diferentes a juntarse y compartir la música, la vida, la cultura y todas estas experiencias", confesó Ulrich en una entrevista al canal mexicano Televisa.



El batería de Metallica nació en Dinamarca hace 53 años y se mudó a Estados Unidos siendo solo un adolescente para convertirse en tenista profesional, aunque, evidentemente, al final terminó decantándose por la música. Es por esta razón que el danés conoce a la perfección el concepto de 'sueño americano' y por lo que no piensa permitir que Trump desvirtúe la identidad de una nación eminentemente inmigrante.



"Siendo danés, si me preguntas mi opinión, no creo que ningún muro sea necesario, y creo que a medida que Metallica viaja por este precioso planeta, derribamos las barreras con la música", se sinceró en la misma entrevista.



Ulrich no es el único miembro de Metallica que ha exhibido públicamente la animadversión que sienten hacia las medidas tan regresivas que ha venido decretando el presidente. De hecho, el potente alegato que al respecto pronunció su compañero Kirk Hammett en las redes sociales arrancaron los aplausos de muchos internautas el mes pasado.



"¡Presten atención! Luchen por la verdad, la compasión y la unidad. No se conformen con nada menos. Rechacen las mentiras, el temor, la ira redireccionada. El sistema nos quiere divididos, para que sea más fácil controlarnos emocionalmente", tuiteaba el guitarrista.