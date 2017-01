Michael Bay producirá filme sobre unos EE.UU. en ruina y en deuda con China

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ene (EFE).- El productor Michael Bay y el estudio Universal llevarán a la gran pantalla "Little America", un filme distópico sobre un presidente de Estados Unidos que deja en la bancarrota a su país y que, por las deudas contraídas, pasa a ser propiedad de China, informó hoy The Hollywood Reporter.

Rowan Athale ("Wasteland", 2012) escribirá y dirigirá este proyecto que finalmente adquirió Universal tras una dura pugna con otras compañías fílmicas.

El argumento de "Little America" gira en torno a un presidente "estilo Donald Trump", según The Hollywood Reporter, que arruina a Estados Unidos.

China se convierte entonces en la dueña de Estados Unidos, lo que llevará a numerosos estadounidenses a emigrar al país asiático en busca de trabajo.

En este contexto, un millonario chino contrata a un exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos para adentrarse en un gueto estadounidense con el objetivo de rescatar a su hija.

De acuerdo con fuentes conocedoras del proyecto, el largometraje tendría un tratamiento humorístico y se asemejaría, asimismo, al tono de "Escape From New York" (1981) del cineasta John Carpenter.

La filmografía de Michael Bay como director sobresale por su éxito en películas de acción y ciencia-ficción como "The Rock" (1996), "Armageddon" (1998) o las cuatro películas de la saga "Transformers", cuya quinta entrega, "Transformers: The Last Knight", desembarcará este verano en los cines también con el sello de Bay.

Como productor, Bay conoce bien el terreno de las cintas distópicas gracias a su labor en las películas de la serie "The Purge", basadas en una sociedad que, una noche al año, admite como legal cualquier tipo de violencia. EFE