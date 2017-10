Mick Jagger tiene nueva novia

Noor Alfallah, la nueva joven con la que se relaciona al roquero, tiene tan solo 22 años, ocho menos que su anterior pareja sentimental, Melanie Hamrick, madre de su hijo benjamín.

Aunque Mick Jagger ya ha cumplido los 74, el paso del tiempo no ha afectado a la edad de sus novias, que irónicamente cada vez parecen ser más jóvenes. La última chica con quien se relaciona estos días al líder de los Rolling Stones, Noor Alfallah, tiene tan solo 22 años, ocho menos que la última pareja conocida del músico, Melanie Hamrick, con quien tuvo a su octavo retoño.



El nuevo romance de su satánica majestad habría comenzado hace tan solo unas semanas en el marco de la gira 'No Filter', cuando ambos se conocieron a través de un amigo común en París. Desde entonces, un piso en las afueras de la capital francesa -el mismo en el que Mick solía pasar temporadas con la fallecida diseñadora L'Wren Scott- se ha convertido en su nidito de amor particular. Además, la pareja también ha sido vista cenando en el restaurante Caviar Kaspia con parte del equipo de los Stones y en solitario comiendo en La Stresa la semana pasada.



Por supuesto, Noor, que trabaja en una productora de Los Ángeles, tampoco quiso perderse el concierto que la banda ofreció ene el U Arena, del que disfrutó en un discreto segundo plano.



Esta relación viene a confirmar el final de la que Jagger mantenía con Melanie Hamrick. Aunque la bailarina siempre evitó pronunciarse acerca de su vida sentimental, en una entrevista concedida a Marie Claire el pasado junio daba a entender que ambos seguían juntos tras el nacimiento de su hijo al explicar que había sido 'su chico' quien le había hecho aficionarse a la música de uno de sus artistas favoritos, Manu Chao.



Por su parte, los allegados de la estrella de la música aseguran que él no está dispuesto a renunciar a sus conquistas amorosas sin importar que ya sea abuelo y hasta bisabuelo.



"Mick no está dispuesto a bajar el ritmo. Desde luego, sigue conservando esa sonrisa suya y ese brillo tan especial en los ojos. Loor es una chica muy segura de sí misma y muy educada. Ha encajado perfectamente en todos los lugares exclusivos que han visitado juntos", ha asegurado una fuente al periódico The Sun.