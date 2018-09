Mick Jagger vuelve al cine

Puede que el incombustible Mick Jagger se encuentre estos días inmerso en su enésima y ambiciosa gira junto a los Rolling Stones, 'No Filter', al tiempo que prepara el próximo trabajo discográfico de su legendaria banda, pero parece que tales compromisos no le han disuadido a la hora de hacer realidad su deseo de regresar por todo lo alto al cine con un pequeño papel, eso sí, en la nueva cinta del director Giuseppe Capotondi.



Como han publicado este viernes el portal de noticias Deadline, el veterano roquero habría aceptado ya la oferta que le llevará a aparecer, probablemente el año que viene, en el thriller 'The Burnt Orange Heresy', para el cual se pondrá en la piel de un coleccionista de arte británico llamado Joseph Cassidy.



La cinta en cuestión estará protagonizada por Claes Bang y Elizabeth Debicki y supone la primera adaptación a la gran pantalla de la novela homónima firmada por Charles Willeford. La trama de filme estará ambientada en la Italia contemporánea y narrará el "terrible" desenlace que se desprende de una "estafa" de grandes proporciones con la que los dos personajes principales pretenden sacar tajada de la aparente ingenuidad del millonario al que interpretará Jagger.



El rodaje de la cinta, según el mismo medio, dará comienzo este mismo mes de septiembre en el popular Lago Como del país transalpino, el mismo en el que se encuentra la imponente mansión del matrimonio formado por George y Amal Clooney. No obstante, es poco probable que el artista de 75 años aproveche la coyuntura para visitar al astro de Hollywood y pedirle de paso algunos consejos interpretativos, teniendo en cuenta que solo han pasado 10 años desde su última incursión cinematográfica en el filme 'The Bank Job'.