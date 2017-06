Miguel Ángel Muñoz enfada a sus seguidores con una foto posando junto a un tigre

El actor Miguel Ángel Muñoz no midió la posible repercusión que tendría publicar en Instagram este martes una fotografía suya junto a un tigre enjaulado. Aunque la primera reacción de sus seguidores fue alabar su valentía por dejarse retratar al lado de un felino salvaje y potencialmente peligroso, muchos otros no tardaron en dejar patente su enfado al ver como una figura pública de su talla promovía con su ejemplo la explotación de animales a quienes se priva de su libertad en circos o zoos para el entretenimiento de los turistas y curiosos.



"No nos paramos a pensar en las consecuencias que esto acarrea, o en el maltrato al que ha debido someterse ese animal para ser manso. El estado natural de un tigre no es el de posar con un humano para la foto, y desde luego acariciarlo no demuestra amor por el animal. Todo lo contrario: fomenta un comercio que debiera ser ilegal. Hay casos que son más difusos, pero ese en concreto, con un animal que en vez de estar en la jungla está dentro de una jaula... deja mucho que desear. Fomentar este tipo de actividades te hace cómplice del maltrato", reza uno de los comentarios más contundentes.



En la línea de pensamiento que defienden asociaciones como PETA -siglas en inglés de Personas por el Trato Ético de los Animales-, otros usuarios reprendían al intérprete por no tener en cuenta las condiciones deplorables a las que a menudo son sometidos estos animales cuando son cazados y obligados a vivir en cautiverio.



"No son mascotas. No son juguetes. Son seres vivos que se merecen respeto y no ser un negocio para desalmados que se aprovechan de ellos. Pagar dinero para hacerse fotos con leones drogados que viven esclavizados es bochornoso. Sus condiciones de vida son lamentables. Hay suficiente información hoy en día para saber que eso no es una reserva. Hay falsos santuarios. Si los tocas, te haces fotos con ellos atados o te dejan subirte encima de un elefante, por ejemplo, eso no es un santuario. Boicot maltrato animal", escribió otra internauta.



Por ahora el protagonista de 'Un paso adelante' no ha respondido a tan duras criticas, aunque sí lo han hecho en su nombre algunos de los más de 300 mil seguidores que tiene en la red social. Además de desearle que se divirtiera en esta aventura animal y de sacarle a su cara barbuda más de un parecido con el bigote del felino, sus fans más acérrimos no tienen ninguna duda de que en realidad se trata de un bonito gesto por parte de Miguel Ángel, que bien podría haber querido visitar uno de los muchos centros de recogida que se dedica a proteger la fauna salvaje.