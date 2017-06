Miguel Ángel Silvestre se despide de 'Sense 8' en las redes sociales

Aunque a lo largo de los últimos meses le ha dedicado más tiempo a la grabación de la tercera temporada de 'Narcos', serie de la que se convirtió en su último fichaje estrella, el actor Miguel Ángel Silvestre ha demostrado en innumerables ocasiones que siente un cariño y aprecio especial por la producción que le abrió las puertas de Hollywood, 'Sense 8', la historia sobrenatural creada por las hermanas Wachowski de la que ayer jueves se anunció que había sido cancelada.



Eso explica que el intérprete castellonense no haya tardado en echarse a las redes sociales para compartir todos aquellos sentimientos encontrados que le ha provocado el fin de su primer gran proyecto en Estados Unidos, rindiendo un sentido homenaje a todos aquellos que han participado en la que considera una de las experiencias más "bonitas" de toda su vida.



"Yo somos nosotros [en referencia a la conexión sensorial que mantienen los protagonistas]. Esta ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido nunca. Gracias a Netflix, a las hermanas Wachowski, Cindy Holland, James McTeige, Peter Friedlander, Tom Tykwer, Tara Duncan y Carmen Cuba", reza el breve pero emotivo mensaje que ha publicado en Instagram junto a una foto que le retrata junto al resto del elenco.



Se desconoce a día de hoy si Miguel Ángel, al igual que los seguidores más fieles que tenía 'Sense 8', recibió como un inesperado jarro de agua fría el comunicado con el que el gigante del streaming anunciaba el fin de uno de sus últimos buques insignia, que precisamente en los últimos meses no había dejado de ganar popularidad. Hace solo dos semanas el valenciano relataba con todo tipo de detalle algunas de las muchas lecciones interpretativas que le había dejado su participación en la serie, a la que identificaba como un proceso de aprendizaje constante gracias al buen hacer de Lana y Lilly Wachowski.



"Lana no es una mujer que necesite ser perfeccionista ni precisa, de hecho no le gusta hacer demasiados ensayos. Prefiere quedarse detrás de la cámara y decirnos: 'Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a intentar algo diferente'. Siempre está esperando que algo ocurra de forma espontánea y la deje sorprendida. Y si hace falta, luego hará todo lo contrario", contaba orgulloso a la revista Metrosource sobre la estrecha relación que le unía a la cineasta.