Miguel Ángel Silvestre también ha sido víctima de acoso sexual

El actor Miguel Ángel Silvestre no ha tenido reparo alguno a la hora de hablar públicamente de su propia experiencia personal en materia de acoso sexual, confesando abiertamente que un productor determinado -del que no ha querido dar detalles sobre su identidad- trató de darle un beso en los labios sin su consentimiento y en un contexto claramente inapropiado.



"En una ocasión me encontré con un productor que me quiso dar un beso. Le dije que no y todo quedó ahí. Hay que respetar la voluntad de una persona. Si atraviesas esa barrera, eso ya es violencia. Y la violencia me parece inadmisible", ha explicado en una sincera conversación con la revista Lecturas. Ese desagradable episodio no ha hecho más que afianzar el compromiso del intérprete con la lucha que se libra estos días en la industria del cine -y en otros muchos sectores de la sociedad- para erradicar de una vez por todas aquellos comportamientos opresivos y degradantes dirigidos contra quienes se encuentran en una posición de clara desventaja.



"Las personas que han dado este paso ante una situación tan delicada son muy valientes. Me alegro de que una minoría se haya convertido ya en una mayoría para acabar con el abuso de poder. Gracias a eso se da más valor a la denuncia", ha celebrado en la misma entrevista. El artista castellonense, quien reside desde hace casi una década en Los Ángeles y ha consolidado allí su carrera gracias a su participación en series como 'Narcos' y 'Sense 8', volvió a California a finales de la semana pasada tras pasar unos días de vacaciones en su ciudad natal, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a acompañar a su padre enfermo.



"En estos días he conocido mucho mejor a mi padre. Ha sido muy bonito recordar momentos del pasado con él. He de reconocer que he aprendido a valorar muchas cosas", ha confesado el intérprete sobre las lecciones positivas que también se extraen de las adversidades.



Por otro lado, Miguel Ángel no ha dudado en reflexionar sobre la tristeza que le invadió tras poner fin a su relación sentimental con Albania Sagarra, aunque también ha admitido que ningún desengaño de esta naturaleza, por duro que sea de sobrellevar, le harán dejar de creer en el amor.



"El desamor lo llevo fatal, como todo el mundo. Ahora no tengo pareja, pero me dejo llevar y si apareciera alguien no diría que no", ha señalado en la entrevista.