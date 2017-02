Miguel Ángel Silvestre y Pedro Pascal se meten en líos durante el rodaje de 'Narcos'

Los actores Miguel Ángel Silvestre y Pedro Pascal no solo han dejado patente a través de las redes sociales que las exigentes jornadas de trabajo que se derivan de su participación en la tercera temporada de 'Narcos' se hacen mucho más llevaderas gracias a la buena sintonía que existe entre ellos, sino que ahora también han dejado entrever que su carácter bromista ha provocado más de un quebradero de cabeza a los responsables de vestuario de la famosa serie.



"¡Este es el momento en que te das cuenta de que se te va a caer el pelo! Todo iba muy bien hasta que, a cinco minutos de empezar a rodar, arruiné el vestuario de mi personaje", escribió el castellonense en su cuenta de Instagram junto a un vídeo que les retrata a ambos montados en una bicicleta y, tras solo unos segundos tratando de mantener el equilibrio, Miguel Ángel derrama accidentalmente el café en su camisa y mira asombrado a cámara.



Al margen de estos contratiempos puramente anecdóticos, lo cierto es que los dos intérpretes están sacando el máximo partido a su primer trabajo juntos y, sobre todo, a la amplia oferta cultural y de ocio con el que les ha recibido Colombia, el país donde se rueda buena parte de la ficción televisiva. Tanto es así que ambos no han dejado de compartir en sus respectivos perfiles varias fotos que dan buena cuenta de la camaradería que se vive entre todos los miembros del equipo, por ejemplo, cuando tienen oportunidad de relajarse en las paradisíacas playas de Cartagena.



Pero si Miguel Ángel no tuviera suficiente con la presencia en el set del carismático chileno, ahora puede presumir también de contar en el reparto de la serie con otro buen amigo que acaba de incorporarse a las exigentes jornadas de grabación, el actor hispanoargentino Alberto Amman.



"¡Qué suerte poder trabajar con mi amigo Alberto Amman!", desvelaba Miguel Ángel junto a una foto de los dos actores sonrientes y caracterizados como sus respectivos personajes.