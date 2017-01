Miguel Bosé apuesta por los nuevos talentos

A diferencia de otros compañeros de profesión que recurren al mundo de la televisión para encontrar y formar a los diamantes en bruto de la industria discográfica, el veterano Miguel Bosé ha preferido poner a disposición de las nuevas generaciones de músicos una nueva beca, llamada oportunamente 'Miguel Bosé' y creada en colaboración con la fundación cultural de los Grammy Latino, para darles la oportunidad de estudiar en la prestigiosa escuela musical de Berklee (Boston).



"Hola, ¿qué tal amigos y estudiantes de música? Les comunico que he creado, junto con la fundación cultural Latin Grammy la beca Miguel Bosé, dotada de hasta 200.000 dólares para cursar un bachillerato universitario de cuatro años en Berklee. El período de solicitud de la beca 'Miguel Bosé' se abrirá en enero de 2017 y se cerrará en abril. Para más información, ruego que entren en la página web de la fundación cultural Latin Grammy y les deseo mucha suerte", explica el astro del pop en el vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales para informar del plazo de presentación de solicitudes.



El mensaje que ha transmitido el legendario cantante a través de las redes sociales supone un mero recordatorio que, a buen seguro, no habrán necesitado muchos de los candidatos que ya optan a tan codiciada recompensa, teniendo en cuenta que el propio Bosé es consciente de que ya hay muchos aspirantes inmersos en los preparativos de las audiciones con las que exhibirán todo su talento en presencia del artista.



"Me comentan que las audiciones para la beca de los Latin Grammy serán sorprendentes. Ya queda poco tiempo, pero aún hay posibilidades", escribió posteriormente para animar a los más despistados a que no desperdicien la oportunidad de estudiar en la misma institución por la que pasaron, por ejemplo, las hijas de Madonna y Gloria Estefan.



Además de volcarse en su labor como patrocinador y mentor de nuevos artistas, Miguel Bosé también ha aprovechado su imagen pública y el alcance internacional de sus palabras para unirse a campañas como la que inició hace unos meses Greenpeace para reivindicar la preservación del Ártico o, de forma más reciente, las protestas contra el recién nombrado presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Señor Trump, con o sin usted los ciudadanos del mundo seguiremos construyendo puentes, no muros", escribía recientemente.