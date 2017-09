Miguel Bosé arremete contra Maduro por prohibir a Lilian Tintori salir de Venezuela

El cantante español está convencido de que la investigación que se ha abierto contra la mujer del opositor Leopoldo López, quien fue detenida recientemente por llevar en su coche 60.000 dólares en efectivo, supone una lamentable maniobra para acallar a los críticos con su régimen

A pesar del sinfín de dudas e interrogantes que todavía existen en relación con la reciente detención en Caracas de la activista Lilian Tintori, una de las portavoces más combativas -junto a su marido Leopoldo López- de la oposición política al régimen chavista que impera en Venezuela, el cantante Miguel Bosé no ha dudado en posicionarse rápidamente ante tan controvertido caso al acusar al gobierno de Nicolás Maduro de haber orquestado una injusta campaña contra ella con el único fin de prohibir su salida del país y, de esta forma, silenciar a todos aquellos que luchan por la democracia y las libertades en el país.



"Maduro, con este gesto no consigues más que ratificar que eres el dictador que todos sabemos que eres y demostrar tu inmensa debilidad. ¡¡¡Vergüenza!!!", reza el rotundo alegato compartido por el músico español en su cuenta de Instagram.



A la espera de que concluyan las investigaciones por los hechos que se le imputan a Tintori, ligados al hallazgo hace unos días de 60.000 dólares en efectivo que guardaba en su coche, numerosas personalidades de la cultura y la política ya han interpretado esta decisión de las autoridades venezolanas, en la misma línea que el propio Bosé, como una mera excusa para boicotear la gira por Europa que planeaba la exdeportista para seguir denunciando ante la comunidad internacional la insostenible situación de represión y violencia policial que vive su país.



"Pueden encerrar a las personas pero no a los ideales. Libertad para Venezuela", escribía recientemente el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con quien tenía previsto reunirse Tintori esta semana en el marco de varias visitas a líderes europeos.



Cierto es también que, tan pronto como salió a la luz la noticia de su arresto y posterior prohibición de abandonar Venezuela, la exdeportista se apresuró a ofrecer su versión de lo sucedido para evitar malentendidos y proclamar su inocencia ante las acusaciones que ha venido recibiendo del aparato chavista. Ella misma quiso aclarar que el dinero iba destinado a cubrir los gastos médicos de su abuela, ingresada desde hace varios años en el hospital debido a su avanzada edad.



"Me acaban de prohibir de salida del país. La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante", escribía Tintori en su perfil de Twitter junto a una imagen que la retrataba en un aeropuerto cercano a la ciudad, sosteniendo con su mano la notificación que le impedía volar.