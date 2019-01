Miguel Bosé desmiente los rumores sobre su 'maltrecho' estado de salud

El artista no se lo ha pensado dos veces antes de compartir un nuevo vídeo en el que declara con contundencia que se encuentra perfectamente, desmontando así las teorías que han venido surgiendo en torno a sus supuestos problemas médicos

Tras casi tres meses de silencio sepulcral que muchos han asociado tanto a la batalla legal que mantiene actualmente con su expareja, el escultor Nacho Palau, en relación con la custodia de sus cuatro hijos, como a esos supuestos problemas de salud que habrían quedado patentes durante su breve aparición en el escenario de la pasada ceremonia de los Grammy latinos, Miguel Bosé ha vuelto a la carga en la esfera virtual para dejar claro que no está dispuesto a tolerar más "tonterías" en lo que al debate sobre su estado físico se refiere.



"Estoy de vacaciones. Estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería, ¿vale? Feliz año", ha explicado conciso y tajante el astro de la música en un nuevo vídeo compartido en su cuenta de Instagram, a la que recurría hace unos días para felicitar -por primera vez- a sus seguidores tras la llegada de 2019: un mensaje que sin duda no generó entre los internautas la reacción que él había esperado.



Y es que en la mencionada grabación de Año Nuevo el intérprete volvía a exhibir esa voz especialmente grave y nasal que le ha venido acompañando en los últimos tiempos y que, unida a unos ligeros problemas de articulación, sumió una vez más a sus fans y a parte de la opinión pública en una honda preocupación al considerar que seguía arrastrando esas ya desmentidas molestias.



"Esos comentarios son tonterías, Miguel está sensacional, es todo lo que puedo decir", explicaba esta semana el propio mánager del artista, Octavio Padilla, después de que resurgieran en los medios y en las redes sociales esas habladurías en torno a los supuestos contratiempos que atravesaría en este sentido.



Por si eso no fuera suficiente para tranquilizar los ánimos de unos y otros, el afamado músico ha compartido también en Instagram una imagen que le retrata aparentemente relajado y, todo hay que decir, muy cómodo durante las citadas vacaciones de las que disfruta estos días en un entorno claramente idílico.



"Arrancando el año en el paraíso, mejor imposible", reza la descripción de la instantánea.