Miley Cyrus y Liam Hemsworth no tienen 'prisa' por casarse

La pareja formada por Miley Cyrus y Liam Hemsworth parece haber tomado buena nota de los errores que les llevaron a separarse a finales de 2013, ya que tras protagonizar una sonada reconciliación el año pasado y confirmar su intención de pasar por el altar en algún momento del futuro cercano, los dos intérpretes habrían decidido ahora analizar con detenimiento cada uno de los próximos pasos que tienen pensado dar para evitar que su relación pueda verse comprometida por el exceso de presión.



"Miley está más feliz que nunca con Liam y con el rumbo que ha tomado su vínculo sentimental. Ella tiene muy claro que no va a casarse si no está del todo preparada porque quiere evitar a toda costa la posibilidad de tener que divorciarse. Prefiere esperar tanto como haya que hacerlo para que el matrimonio de verdad dure toda la vida. Además, ninguno de los dos tiene prisa", reveló una fuente al portal Hollywood Life.



De hecho, la que fuera protagonista de la serie de Disney 'Hanna Montana' estaría a día de hoy mucho más interesada en retomar su carrera interpretativa e incluso en compartir pantalla con su prometido en algún proyecto cinematográfico que encaje en el perfil de los dos intérpretes, como el drama adolescente 'La última canción' en la que ambos se conocieron y terminaron forjando un mediático romance.



"Miley quiere dejar aparcada momentáneamente su trayectoria musical para centrarse en el cine en este 2017, y la verdad es que le encantaría trabajar con Liam. Podría ser en una película romántica, una comedia o incluso algo en lo que tuvieran que interpretar a dos personajes que se odian profundamente. Pero sin duda tiene que haber química entre ellos", explicó el mismo informante.



Miley y Liam también han demostrado a lo largo de este período festivo que los rumores de crisis que planeaban sobre ellos desde el pasado verano carecen de fundamento alguno, ya que no han dejado de compartir románticas estampas en sus redes sociales durante las pasadas celebraciones de Navidad y Año Nuevo que, además de servirles para zanjar cualquier tipo de teoría, han puesto de manifiesto la buena relación que ambos mantienen tanto con Chris Hemsworth, hermano de él, como con su mujer Elsa Pataky.