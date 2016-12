Miley Cyrus y Liam Hemsworth visitan juntos un hospital infantil en San Diego

Tras protagonizar una discreta reconciliación antes del pasado verano, Miley Cyrus y Liam Hemsworth han optado generalmente por no dejarse ver en público juntos, como sí hacían durante la primera etapa de su relación, en un intento por proteger su intimidad. Sin embargo, las dos estrellas son capaces de aparcar a un lado esa actitud por una buena causa, como hicieron este jueves para visitar a los pacientes de un hospital infantil de San Diego.



El bonito gesto de la joven pareja se enmarca en la labor benéfica de la fundación caritativa de la cantante, 'Happy Hippie', que ayuda a jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTQ sin hogar y a otros miembros de la sociedad en riesgo de exclusión o pobreza.



Miley fue la encargada de compartir en sus redes sociales varias fotografías interactuando con los pacientes durante su visita al centro médico, al que acudió con un colorido atuendo compuesto por una camisa verde de flores y una chaqueta rosa tipo peluche.



"Gracias Rady Children's Hospital por vuestra increíble dedicación a mejorar las vidas y la salud de todos estos maravillosos jóvenes que Liam y yo hemos tenido la oportunidad de conocer. Gracias por recibirnos, cuántos niños preciosos en un mismo lugar. Y Liam ya es oficialmente un guerrero Happy Hippie", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram para mostrar de paso lo orgullosa que se sentía de su chico por haber querido unirse a ella en una acción tan solidaria.



Tras comprobar lo mucho que se divirtieron charlando y sacándose fotos con las dos celebridades los niños y adolescentes ingresados en el hospital, los responsables del mismo quisieron expresar su más profundo agradecimiento a los dos enamorados.



"Hoy hemos recibido una visita muy especial de un par de personas que quizás conozcáis. Gracias a Miley, Liam y a la fundación Happy Hippie por traer alegría y risas a nuestros pacientes", reza el mensaje publicado en la cuenta de Facebook del centro.



Desde que se desligara de la factoría de ídolos juveniles Disney, Miley se ha convertido en una gran defensora de la comunidad homosexual, bisexual y transexual, para tratar de animar con su ejemplo y su apoyo a sus fans que pertenezcan a cualquiera de esos colectivos.



"Me acuerdo de muchos de mis fans, lo que pasa es que cuando estoy colocada no soy muy buena quedándome con sus nombres. Pero claro que me acuerdo de los fans que siempre acuden a esperarme a la puerta. Hay algunos que siempre están ahí cuando viajo a una gran ciudad. De hecho, hay uno de ellos que probablemente lleve viniendo a verme los últimos ocho años, y le he visto hacer su transición de hombre a mujer. Yo le ayudé durante ese proceso, porque al principio, cuando solo tenía las uñas pintadas le dije: 'Sí, ¡adelante! Ve a por ello, tú puedes hacerlo'. Debemos ser más o menos de la misma edad, y crecer con tus seguidores es algo muy emotivo", explicaba la artista en la revista ELLE.