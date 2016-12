Milla Jovovich presume de su 'creativa' vida sexual

La decisión de la actriz Milla Jovovich de practicar el colecho con su pequeña de nueve años Ever y su hijo de 20 meses Daniel, fruto de su matrimonio con Paul W. S. Anderson, les ha obligado al cineasta y a ella a innovar en su vida sexual más allá del dormitorio.



"Nuestras obligaciones como padres nos han beneficiado también como pareja. Dormimos todos juntos en la misma cama, incluida nuestra hija mayor. No nos interesan las cosas materiales, pero cuando se trata de los vínculos de cariño no tenemos límites. Y si nuestros niños quieren dormir con nosotros, pues bienvenidos sean", afirmó la protagonista de la franquicia 'Resident Evil' en una entrevista a Vanity Fair Italia.



La presencia casi constante de sus dos retoños en cada momento de su día a día ha ayudado a que la pareja aprenda a aprovechar cada momento -o lugar- en el que se encuentran a solas.



"Resulta muy interesante porque tenemos que buscar soluciones alternativas. Vamos a hoteles, o simplemente utilizamos otras zonas de la casa. No te puedes ni imaginar lo creativos que nos hemos vueltos", aseguró en tono bromista.



Por el momento, la guapa estrella no descarta la posibilidad de repetir experiencia en la maternidad para convertir a su familia en numerosa, una posibilidad que, de animarse a llevarla a cabo, tendría que suceder más pronto que tarde.



"Mi marido y yo ya lo hemos hablado. Tengo 41, así que si vamos a tener otro bebé deberíamos darnos prisa", reconoció.