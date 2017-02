¿Mintió Paulina Rubio sobre su colaboración con Selena Gomez?

Hace unas semanas, Paulina Rubio revolucionó a todos sus fans anunciando que su próximo disco, el primero en seis años, incluiría una dueto con la famosa estrella juvenil Selena Gomez, una noticia que corrió como la pólvora entre los medios especializados de la industria al tratarse de un gran oportunidad para la mexicana que, a pesar de contar con temas en inglés y de haber participado en la edición estadounidense de 'Factor X', nunca ha terminado de afianzarse completamente en el mercado anglosajón.



"Mi nuevo disco es como un miembro más del equipo, o sea de la familia. Será un verdadero guerrero, tiene algo de todos los géneros, desde banda, hasta pop, colaboraciones de DJ Snake y Selena Gómez. Busqué mantener un elemento clave: que la música sea bailable", aseguraba Paulina en una entrevista a Vanidades.



Sin embargo, el portal de noticias Gossip Cop -famoso por desmentir y rectificar de forma veraz los rumores sobre las celebridades- afirma ahora que la chica dorada y la exnovia de Justin Bieber no han grabado juntas ningún tema, ni tienen previsto hacerlo, citando como fuente a una persona cercana a la joven que asegura que ni ella ni su equipo comprenden por qué Paulina decidió anunciar una colaboración que, sencillamente "no es cierta".



El mencionado medio revela que también trató de ponerse en contacto con un portavoz de la mexicana, aunque por el momento no habrían recibido contestación alguna.



Al margen de que Paulina haya cantado o no realmente con Selena, o que el anuncio acerca de su dueto se trate de un malentendido, sin duda los fans de la veterana artista estarán encantados de volver a escucharla cantar, sola o acompañada, tras un largo periodo de ausencia de la industria musical para centrarse en sus dos hijos.