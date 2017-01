Muere el actor británico John Hurt, emblemático protagonista de "El hombre elefante"

Getty Images El actor británico era especialmente conocido por su papel protagonista en "El hombre elefante".

John Hurt, actor británico conocido por sus papeles en películas como "El hombre elefante" las de la saga de Harry Potter murió este viernes, según informó su representante a los medios.

El actor fue nominado a dos premios Oscar, uno como actor protagonista por "El hombre elefante" y otro como mejor actor de reparto por Midnight Express ("El expreso de medianoche"), pero no logró ninguno de los dos.

Otros papeles destacados en su carrera fueron en las producciones de la BBC " Dr. Who" y "Yo, Claudio", o en la película " Alien " .

Su interpretación más aclamada fue la de John Merrick en la película de David Lynch "El hombre elefante" (1980), ambientada en el Londres del siglo XIX.

Hurt fue condecorado como Caballero en Reino Unido en 2015. Ese mismo año le diagnosticaron un cáncer de páncreas.

BBC John Hurt, a la izquierda, actuó en la serie de la BBC, "Dr. Who".

El hombre elefante

Su película más conocida, "El hombre elefante", recibió ocho nominaciones a los Oscar , entre ellas el de mejor actor para Hurt, pero no obtuvo ninguno.

En una entrevista de 1980, Hurt recordó el complejo proceso de maquillaje al que se sometió para realizar esta película, en la que su personaje está deformado.

"Nunca pensé que se necesitaran ocho horas para aplicarme todo el material, ¡una jornada laboral en sí misma! Había 16 piezas diferentes en esa máscara", relató.

"Con todo ese maquillaje, no podía estar seguro de lo que estaba haciendo. Tenía que confiar por completo en el director".

AFP El actor fue reconocido como Caballero en 2015.

Múltiples muertes

Tanto en el cine como en la televisión, Hurt protagonizó múltiples muertes.

"Creo que tengo el récord", dijo en una ocasión. "Llegó un punto en que mis hijos no me preguntaban si me moría sino cómo me moría" , añadió.

Con el título The Many Deaths of John Hurt ("Las múltiples muertes de John Hurt"), un video de YouTube recopila sus muertes ficticias en 4 minutos y 30 segundos, desde The Wild and the Willing (1962) hasta Tinker Tailor Soldier Spy (2011): un total de 40 .

Una de las muertes más memorables fue la de su personaje Kane, la primera víctima en Alien (Ridley Scott, 1979) en la que cae sobre una mesa y un alien con forma de serpiente sale de su pecho.

Su papel más reciente fue el de sacerdote en la película Jackie , (2016), del director chileno Pablo Larraín.