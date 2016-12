Muere guitarrista de la banda Status Quo Rick Parfitt

El sitio oficial de Status Quo tiene esta foto como tributo a Parfitt

Desde que entró a la banda Status Quo en 1967 no se separó del grupo. Hasta hoy.

Aquejado por una grave infección, el guitarrista de una de las bandas británicas de rock más exitosas, Rick Parfitt, murió a los 68 años en un hospital de España.

La información la dio a conocer su mánager, quien dijo que este jueves el guitarrista había ingresado al hospital tras presentar complicaciones en una lesión que tenía en el hombro.

"Con sus cabellos rubios y jeans, Rick Parfitt fue uno de los guitarristas más reconocidos del rock" escribió Nick Serpell, editor de obituarios de la BBC.

Esa asociación con Francis Rossi se convirtió en el núcleo de Status Quo, una de las bandas más duraderas de Gran Bretaña.

Su marca de rock al estilo boogie-woogie sobrevivió a los cambios de la moda musical y los convirtió en uno de los mejores actos de su generación.

Además de dirigir el sonido Quo en el escenario, Parfitt escribió muchos de los más grandes éxitos de la banda.

US$6 a la semana

Rick Parfitt fue junto a Francis Rossi el núcleo de Status Quo

Richard John Parfitt nació en Woking, Surrey el 12 de octubre de 1948.

Comenzó a tocar una guitarra cuando tenía 11 años y al terminar el colegio, a los 15 años consiguió un trabajo en Sunshine Holiday Camp en Hayling Island, Hampshire, ganando US$6 a la semana.

Gran parte de sus nuevos ingresos iban a parar a manos de su padre, quien tenía problemas de alcohol y de juego.

"Siempre se estaba metiendo en problemas y venía a mí llorando", recordó posteriormente Parfitt. "Probablemente terminé dándole un par de miles de libras, que entonces era mucho dinero".

Parfitt conoció a Francis Rossi en 1965 cuando ambos estaban tocando con sus respectivas bandas en un campamento de vacacional.

Desilusionado

Parfitt (lizq) y Quo ignoraron los cambios de la moda musical

Dos años después Parfitt, junto con Rossi, Alan Lancaster, John Coghlan y Roy Lynes se unieron para formar Status Quo.

El primer éxito de la banda, Matchstick Men, lanzado en 1968, abarcó el movimiento psicodélico de la época y ocupó el número siete en las listas británicas.

Pero la banda se estaba desilusionando con la dirección que estaban tomando.

Abandonaron sus ropas floridas, y se establecieron a un estilo más tradicional de rock.

Parfitt coescribió dos de las canciones del álbum Piledriver, lanzado en 1972.

En una entrevista en 2014, Parfitt dijo del álbum: "Me encanta cada canción de ese álbum, creo que All The Reasons es de las más hermosas que escribí sobre mi esposa en ese momento".

Live Aid

Parfitt durante un concierto de Status Quo en el Wembley Arena de Londres en 2006

El álbum se convirtió en la base para los siguientes lanzamientos, con Parfitt recibiendo varios halagos por las letras de las canciones.

Whatever You Want, coescrito por Parfitt y Andy Bown, se convirtió en uno de los más grandes éxitos de la banda y un fijo en sus cada vez más populares conciertos.

En los años 80, con los cambios en la escena musical, Status Quo realizó una gira de despedida.

Pero en 1985 decidieron seguir adelante después de que Bob Geldof les convenciera para abrir el concierto Live Aid.

"Dios, estoy tan contento de haberlo hecho ahora, Quo abriendo Live Aid, estaba destinado a serlo", dijo Parfitt en su momento.

"Niño egoísta"

Sobrevivió a los excesos del rock

Status Quo no estuvo exento de la vida hedonista que suele relacionarse con las bandas de Rock.

Parfitt admitió haber gastado US$1.200 a la semana en cocaína y otras US$600 en vodka.

Sus adicciones, junto con el trágico ahogamiento de su hija de dos años, Heidi, condujo a la ruptura de su primer matrimonio con Marietta Broker.

"Las drogas no son lo más duro", dijo más tarde. "Es el divorcio al que conduce la droga."

Más tarde se casó con Patty Beedon, que había sido su amor de la infancia. La pareja se divorció y reunió, antes de ir finalmente por caminos separados.

Con Patty fue una separación dolorosa, quien más tarde lo describiría como "un niño egoísta que nunca creció".

Tras pagar millones en acuerdos de divorcio Parfitt juró que nunca se volvería a casar.

Pero en 2006 rompió su promesa al casarse con la instructora de fitness Lyndsay Whitburn.

Vida relajada

En un principio la banda había seguido el movimiento psicodélico

Desde los años 1990 Parfitt sufrió una serie de problemas de salud, que en 1997 lo llevaron a someterse a una cirugía cardíaca de by-pass cuádruple.

De esta operación se recuperó completamente y en cuestión de meses estaban actuando con la banda.

Pero los doctores le advirtieron que tendría que dejar la vida que llevaba.

Una recomendación que parece haber acatado para 2014, cuando vivía una vida relajada en España.

"No he fumado marihuana desde hace 27 años y no he consumido cocaína por 10 años, solo hago cosas normales, los niños me mantienen ocupado y voy de compras con la señora", contó.

Otros miembros de la banda vinieron y se fueron con los años, pero Parfitt se mantuvo con Rossi como la cara definitiva de Status Quo.

A lo largo de las décadas, los dos mantuvieron una buena amistad.