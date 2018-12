Mujer descubre que su esposo le dijo que era agente de la CIA para ocultar otro matrimonio

Un hombre le hizo creer a su pareja que era un agente secreto de la CIA que trabajaba en conjunto con el MI5, el servicio de inteligencia interior británico para poder ocultar la doble vida que lleva con otra familia.

La mujer le dijo al DailyMail que conoció a William Jordan en un sitio online cuando era una madre soltera con un bebé de nueve meses. “Era encantador y me escribía todo el tiempo. Comenzamos a salir y me pidió casarnos después de dos semanas de conocernos. Dije que no, pero nos comprometimos y después estuvimos casados por cuatro años”.

Durante la relación, Jordan debía ausentarse por sus "misiones", en las que en realidad iba a visitar a su otra familia, donde también estaba casado y además, tenía 13 hijos en total con otras mujeres.

Ella se enteró porque la otra mujer la llamó y le contó toda la historia. Finalmente, Jordan fue imputado y sentenciado por bigamia y fraude.