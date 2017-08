Murdoch retira las emisiones de Fox News en el Reino Unido

Londres, 29 ago (EFE).- La compañía del magnate Rupert Murdoch 21st Century Fox anunció hoy el fin de las emisiones del canal de noticias estadounidense Fox News en el Reino Unido por falta de "interés comercial".

El canal, con apenas 2.000 espectadores diarios en el Reino Unido, "está centrado en el mercado estadounidense y diseñado para las audiencias de Estados Unidos", argumentó una portavoz de la compañía.

Fox News se sintonizaba en las islas británicas desde hacía 15 años a través de la plataforma televisiva del grupo Sky.

La decisión de retirar el canal de noticias se produce después de que 21st Century Fox llegara en diciembre a un acuerdo para adquirir el 100 % de Sky por unos 11.700 millones de libras (12.500 millones de euros).

La operación ha provocado preocupación en el Gobierno británico por una posible falta de pluralidad en el sector de la comunicación, según ha indicado la ministra de Cultura y Medios de Comunicación británica, Karen Bradley.

A través del conglomerado News Corp, Murdoch ya controla los diarios británicos "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y de la emisora de radio "TalkSport".

El Ejecutivo del Reino Unido debe decidir si inicia una investigación sobre la operación en la Comisión de la Competencia (CC), lo que podría retrasar varios meses la aprobación de la compra por parte del grupo estadounidense. EFE