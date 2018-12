Murió la cantante de jazz Nancy Wilson

Nancy Wilson, cantante estadounidense ganadora de premios Grammy que interpretó desde baladas de jazz hasta canciones pop, falleció a la edad de 81 años.

La mujer murió el jueves en California, después de una larga enfermedad, informó su mánager Devra Hall Levy a medios estadounidenses.

Su mayor éxito, "(You Don't Know) How Glad I Am" de 1964, le valió un premio Grammy a la mejor canción de R&B.

También ganó Grammy en 2005 y 2007. Sus influencias musicales, contó, incluían a Nat "King" Cole.