Murió uno de los integrantes del dúo Captain and Tennille

El cantante Daryl Dragon, conocido como "The Captain" en el dúo pop de la década de 1970 Captain and Tennille, murió el miércoles a los 76 años. El hombre falleció por un problema de insuficiencia renal.

Captain y Tennille se hicieron famosos por canciones como"Love Will Keep Us Together" y "Do That to Me One More Time".

Toni Tennille, quien se casó con Dragón en 1975, estaba conél cuando murió. "Era un músico brillante con muchos amigos quelo querían mucho", señaló Tennille en un comunicado.

La pareja se divorció en 2014 pero siguieron siendo amigos.