"Nadie quiere ser rey o reina": las palabras del príncipe Harry que causan asombro en UK

"¿Hay alguien en la familia real que quiera ser rey o reina? No lo creo, pero cumpliremos con nuestros deberes a su debido tiempo", dijo el príncipe de 32 años en una entrevista a la revista estadounidense Newsweek, en la que reflexiona sobre su vida y el futuro de la monarquía.

"Estamos involucrados en la modernización de la monarquía británica. No hacemos esto por nosotros mismos, sino por el bien de todos", agregó el hermano menor del Príncipe William.

Las declaraciones de Harry seguramente causarán asombro, de acuerdo a Peter Hunt, corresponsal de asuntos reales de la BBC.

"Harry está implicando que los herederos de la reina asumirán lo que es una posición de enorme privilegio porque tienen que hacerlo, no porque quieran hacerlo", comentó Hunt.

"Y a pesar de que el príncipe agregó que la familia real cumple su función por el bien de todos y no para ellos mismos, eso no ha impedido que un tabloide publicara el titular 'Harry: nadie en la familia real quiere el trono'".

"Jamás se debería pedir eso a un niño"

Harry también criticó que le hubieran hecho caminar detrás del féretro de su madre durante la procesión fúnebre por las calles de Londres tras la muerte de la princesa Diana en agosto de 1997.

Image caption"Mi madre acababa de morir, y yo tuve que caminar un largo recorrido detrás de su féretro, rodeado de miles de personas que me miraban". Harry tenía 12 años cuando falleció su madre.

El príncipe tenía entonces 12 años. Y asegura que "no se debería pedir algo así a ningún niño bajo ninguna circunstancia. Creo que eso no sucedería hoy ".

Harry caminó detrás del féretro junto su padre, el príncipe Carlos, su hermano William y su tío, el conde de Spencer.

"Mi madre acababa de morir, y yo tuve que caminar un largo recorrido detrás de su féretro, rodeado de miles de personas que me miraban y millones más que lo hacían por televisión", dijo el príncipe a Newsweek.

Para el corresponsal de la BBC Peter Hunt, el comentario de Harry es una crítica implícita a miembros de su familia inmediata.

"Vida ordinaria"

Harry alabó en la entrevista a su madre por haberle mostrado qué es "una vida ordinaria".

Derechos de autor de la imagenREUTERS / Harry señaló que su madre le enseñó la importancia de una "vida ordinaria".

"A la gente le sorprendería la vida ordinaria que tenemos William y yo", señaló.

El príncipe, cuya pareja es la actriz estadounidense Meghan Markle, dijo que si algún día tuviera hijos ellos también vivirían una vida ordinaria.

"Aunque fuera rey haría mis propias compras", señaló el príncipe.

"Pero es un equilibrio difícil de lograr. No queremos diluir la magia… El público británico y todo el mundo necesitan instituciones como ésta".

"Caos" tras la muerte de Diana

En una entrevista concedida en abril al diario británico The Telegraph, Harry admitió que durante dos años vivió en un período de "caos total" luego de la muerte de su madre.

También señaló que durante muchos años suprimió sus emociones sin atreverse a buscar ayuda.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES

En una entrevista anterior, Harry dio que suprimió durante años sus emociones tras la muerte de su madre y sólo buscó ayuda profesional a los 28 años.

"Mi forma de lidiar con esto era meter la cabeza en la arena, negándome a pensar en mi mamá, porque me decía: ¿En qué me pueden ayudar? No van a traerla de vuelta", afirmó.

Harry señaló que sólo buscó ayuda de un profesional a los 28 años, siguiendo el consejo de varias personas cercanas, incluyendo su hermano.

La franqueza del príncipe sobre sus dificultades tras la muerte de su madre fue alabada por organizaciones británicas que trabajan para promover la salud mental.