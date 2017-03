Naomi Campbell, 'conmovida' tras su visita a un campo de refugiados sirios

Aunque es más conocida por su privilegiada posición en el mundo de la moda que por su labor humanitaria, la supermodelo Naomi Campbell ha querido aprovechar una vez más su proyección pública para dar voz y visibilidad a los más desfavorecidos, en este caso, los niños sirios del campo de refugiados de Zaatari, en Jordania.



Tras su visita al citado asentamiento junto a un equipo de la ONG 'Save the Children', la modelo no ha tardado en compartir públicamente la experiencia y, sobre todo, la impresión tan positiva que se ha llevado de todas aquellas personas con las que ha tenido oportunidad de hablar para conocer mejor las dramáticas historias de vida que se desprenden de la guerra civil siria.



"He conocido gente extraordinaria que ha tenido que escapar de su país por culpa de la guerra. Sienten orgullo y tienen dignidad, no buscan compasión. Están felices de estar viviendo aquí en paz tras haber sobrevivido a tanto horror. No he visto a nadie quejarse. [...] No tenía ninguna expectativa al venir aquí, pero me ha conmovido mucho y me siento muy afortunada de haber sido recibida en las casas impecables y llenas de orgullo de esta gente", confesó la británica al diario Daily Mirror, tras su visita del pasado fin de semana.



La también actriz tuvo la oportunidad de relacionarse con los niños y niñas que viven temporalmente en Zaatari -el segundo campamento de refugiados más grande del mundo- tras lograr escapar con vida del devastador conflicto bélico que asola su país. En él, la modelo londinense pudo conocer, por ejemplo, la inspiradora historia de Nida, una adolescente de 13 años que, tras muchas dificultades y gracias a la citada ONG, consiguió llegar al campo a salvo.