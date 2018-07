Netflix y Game of Thrones lideran las nominaciones al Emmy

La serie dramática de fantasía de HBO, Game of Thrones, recibió el mayor número de nominaciones en la 70 edición de los Premios Emmy, sin embargo, la cadena de streaming Netflix se convirtió en compañía más nominada este año, anunció este jueves la Academia que entrega los premios a lo mejor de la Televisión estadounidense.

Game of Thrones consigue las nominaciones en 22 categorías, seguido del éxito de ciencia ficción/western de HBO Westworld y el programa de variedades de larga duración de NBC, Saturday Night Live, que recibieron 21 nominaciones cada uno.

En total, HBO recibió 108 nominaciones este año, pero Netflix recibió 112 poniéndose por encima de todas las cadenas de televisión tradicionales.

Esto puso fin a la racha de 17 años consecutivos en los que HBO era el más nominado en dichos premios.

La actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus, quien ganó ocho premios Emmy por actuación y tres por producción, no fue nominada este año, la primera vez desde 2011.

Después de que Louis-Dreyfus anunció en septiembre pasado que estaba luchando contra el cáncer de mama, la última temporada de Veep se retrasó debido a su tratamiento.

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Microsoft en Los Ángeles el próximo 17 de septiembre, y se transmitirá en vivo por el canal NBC.

Estas son las principales categorías y los nominados.

Series de Drama:

"The Americans" (FX Networks)

"The Crown" (Netflix)

"Game of Thrones" (HBO)

"The Handmaid's Tale" (Hulu)

"Stranger Things" (Netflix)

"This Is Us" (NBC)

"Westworld" (HBO)



Series de Comedia:

"Atlanta" (FX Networks)

"Barry" (HBO)

"Black-ish" (ABC)

"Curb Your Enthusiasm" (HBO)

"GLOW" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video)

“Silicon Valley” (HBO)

“Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix)



Actor principal en serie de drama:

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Ed Harris, "Westworld"

Matthew Rhys, “The Americans”

Milo Ventimiglia, "This Is Us"

Jeffrey Wright, "Westworld"



Actriz principal en serie de drama:

Claire Foy, "The Crown"

Tatiana Maslany, "Orphan Black"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Keri Russell, “The Americans”

Evan Rachel Wood, "Westworld"



Actor principal en serie de comedia:

Anthony Anderson, “black-ish”

Ted Danson, "The Good Place"

Larry David, "Curb Your Enthusiasm"

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

William H. Macy, “Shameless”



Actriz principal en serie de comedia:

Pamela Adlon, "Better Things"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Allison Janney, "Mom"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Lily Tomlin, “Grace and Frankie”