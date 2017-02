Nicki Minaj alaba a la hija de Beyoncé ahora que se convertirá en hermana mayor

La cantante Nicki Minaj ha querido escenificar públicamente la estrecha relación que le une al matrimonio formado por Beyoncé y su marido Jay Z, quienes volverán a adentrarse en la paternidad con la llegada de mellizos, y sobre todo lo mucho que adora a la primogénita de la pareja, Blue Ivy. Tanto es así, que no ha dudado en dedicar su última publicación de Instagram a la pequeña de cinco años, destacando de ella su inteligencia y su personalidad tan "especial".



"Esta pequeña es tan lista y tan especial, no saben hasta qué punto. Así que, querida Blue, estoy segura de que vas a ser una hermana mayor increíble. Con amor, siempre tuya, Nicki", reza la conmovedora carta que ha escrito para ella y que ha compartido en su cuenta de la red social.



Pero lo cierto es que la rapera de Trinidad no es ni mucho menos la única celebridad del entorno de Beyoncé que ha querido expresar abiertamente la felicidad que siente ante la noticia de que los Carter ampliarán la familia, ya que poco después de que anunciara su embarazo en la esfera virtual, la diva de la música recibió un aluvión de felicitaciones procedentes de otras grandes estrellas.



"¡Felicidades, Bey y Jay! Estoy tan feliz por los dos... Tener mellizos es la experiencia más impresionante del mundo. Con mucho amor, Mariah y sus mellizos", les dirigía Mariah Carey haciendo referencia a sus pequeños Moroccan y Monroe, fruto de su extinta relación con Nick Cannon.



Un enfoque similar quiso dar la normalmente controvertida Rihanna al mensaje con el que quiso hacer suya la alegría de los dos enamorados, poniendo no solo de manifiesto que, a diferencia de lo que se ha venido especulando desde hace años, su relación con Beyoncé siempre ha sido cercana y cordial, sino que sigue considerando a Jay Z su gran mentor y "hermano mayor".



"Estoy tan emocionada ante esta noticia. Felicitaciones a ti, Beyoncé, y a mi hermano mayor Jay Z", publicaba la barbadense en Instagram, incorporando además a su perfil la foto que utilizó Beyoncé para anunciar su embarazo y que en cuestión de horas batió todos los récords en la famosa plataforma con siete millones de 'me gusta'.