Nikolaj Coster-Waldau: En Game of Thrones, elegiría ser un salvaje

Nikolaj Coster-Waldau, el actor danés que le da vida a Jaime Lannister en la aclamada serie "Game of Thrones" (Juego de Tronos), entra al centro de eventos Corferias en Bogotá, Colombia, con una gran sonrisa. Cientos de fanáticos se amontonan para verlo. Se detiene un momento para saludar a muchos, luego se dirige a la zona "meet and greet" donde amablemente y con paciencia se toma fotos con ellos y les firma autógrafos.

Este fin de semana Coster-Waldau asistió a la primera versión de la Comic Con, la convención que celebra la industria del entretenimiento y la cultura popular, en la capital colombiana.

La Comic Con contó con varios invitados internacionales. Aparte del espigado actor danés, estaba Darko Peric, que interpreta a Helsinki en la serie española La Casa de Papel y Nathalie Emmanuel, quien también participa en Juego de Tronos interpretando el personaje de Missandei.

Coster-Waldau, con la misma cálida sonrisa que le dedica a sus admiradores, compartió algunas palabras con la Agencia Anadolu.

Jaime Lannister pasó de lanzar a un niño de una torre con la icónica línea “Las cosas que hago por amor” a abandonar a la mujer que ama por una causa mayor. ¿Cómo puede explicar la transición de su personaje en la serie?

Creo que todo está conectado. En esencia, cuando él (Jaime) se refiere a “las cosas que hago por amor”, es también una de las razones por las que se va al final. Él le dice a Cersei, después de saber que está embarazada: oye, si no derrotamos la amenaza del norte, todos moriremos y no habrá ningún futuro, para ti, ni para el niño, ni para nadie, así que aún está guiado por ese principio. Y también es un hombre de palabra. Prometió que iba a ir.

El desarrollo del personaje, en mi mente, se ha convertido más en lo que su padre le dijo en la primera temporada: “quiero que te conviertas en el hombre que siempre debiste ser”. Creo que está avanzando a este punto y se está acercando mucho a ser esa persona (...). La relación que tiene con su hermana también define mucho lo que él es.

¿Cuál ha sido la escena más intensa que ha filmado en la serie?

Hay diferentes tipos de intensidad. Hay algunas escenas intensas con Brienne de Tarth y otras escenas fuertes con Lena (Headey), que interpreta a Cersei. Creo que la última escena de la séptima temporada entre Jaime y Cersei, en donde por un segundo te preguntas ¿lo va a matar? Y luego él se aleja. Esa fue muy intensa.

Teniendo en cuenta que se está filmando la última temporada, ¿cuál es el recuerdo más importante que se lleva de la experiencia de filmar con sus compañeros?

Hay muchos recuerdos. Trabajas con las mismas personas durante tanto tiempo y guardas tantas historias... Tenemos un gran grupo de trabajo, con los actores y los productores hemos estado en un tipo de zona libre de cretinos, cosa que puede ser rara, especialmente cuando se tiene el éxito que ha recibido "Game of Thrones".

Te preocupa que algunas personas se conviertan en divas y eso no ha sucedido, y eso es algo único. Siempre apreciaré mucho esos momentos.

Hablando del crecimiento y éxito de la serie, ¿alguna vez se imaginó que el personaje de Jaime Lannister iba a ser tan querido, comparado con otros personajes como Cersei?

Nunca me imaginé que la gente en Colombia llegara a ver la serie. Empiezas algo como esto y esperas que todos lo vean, pero el hecho de que ahora esté en todas partes del mundo, eso es una locura. En cuanto a Jaime, sabía que era una travesía muy interesante para él. Porque el personaje no era entendido y la audiencia lo tomaba por el 'matarreyes', una persona sin honor y después entiendes que no es así, de hecho salvó a muchas personas, hizo lo que pudo para proteger a su familia y eso lo convierte en alguien muy honorable.

¿Aparte de Jaime, ¿cuál otro personaje le gusta de la serie?

Todos los personajes han tenido grandes travesías y ninguno de ellos son una cosa o la otra. Pero uno de los personajes que me gusta mucho es el Perro (Sandor Clegane), quien empieza como un asesino horrible y despiadado. Ahora, sigue siendo eso, pero hemos llegado a preocuparnos por él porque tuvo una infancia muy traumática y porque ahora está intentando hacer lo correcto de una manera muy agresiva. Me pasa igual con Sansa Stark. Era tan molesta al inicio, o podías creer que no viera toda la locura y que sólo quería estar con este horrible personaje que es Joffrey, pero ha tenido este viaje tan oscuro y dramático y claramente quedó con cicatrices y ya no es una persona de confiar.

¿Con qué casa se identifica Nikolaj Coster-Waldau?

Creo que si tuviera que escoger una casa o tribu, sería el pueblo libre, más allá del muro, los salvajes.

¿Cómo le gustaría que Jaime Lannister muriera?

Me gustaría que mi personaje muriera de la misma forma en la que quiero morir yo, de viejo.

En vista de la gran cantidad de actores con los que se trabaja en la serie, ¿con cuál actor se le facilitó más filmar sus escenas?

Realmente me gustó trabajar con Liam Cunningham, que interpreta a Davos Seaworth. Trabajamos juntos y ahora nos llevamos muy bien. No voy a profundizar porque estaría dando 'spoilers'.

¿Qué cosas haría Nikolaj Coster-Waldau por amor?

Las cosas que he hecho por amor… Pues, he estado casado durante veinte años. Ese es el resultado del amor y trato de hacer lo mejor que puedo como esposo y como padre. No he intentado asesinar a nadie (risas), y eso es algo positivo. Solo intento dar lo mejor de mí.

Las personas en Turquía también ven mucho "Game of Thrones". ¿Qué le quiere decir a la audiencia que lo ve y disfruta la serie?

Estuve en Estambul hace unos años y tuve una experiencia grandiosa allí. Me hace muy feliz saber que las personas en Turquía disfruten la serie y espero que les guste la octava temporada.