"Ninja" se convierte en el primer gamer en ser portada de ESPN

Desde su lanzamiento en el año 2017 por parte del desarrollador Epic Games, el videojuego Fortnite ha consolidado una importante popularidad que incluso lo ha hecho merecedor de un Teen Choice Award. Y de la mano de su camino a la cima de los videojuegos, ha sonado con frecuencia el nombre de “Ninja” –apodo de Tyler Blevins–, un joven estadounidense que hoy en día es considerado el mejor streamer de Fortnite.

En el último año, este joven de 27 años y quien es una prominente figura en internet, ha conseguido importantes logros como “gamer”, como por ejemplo al firmar contrato con la marca Red Bull. Cabe destacar que para el 20 agosto de 2018, “Ninja” es el streamer más visto en la plataforma Twitch, donde cuenta con más de diez millones de seguidores y un promedio de más de 70.000 espectadores por transmisión.

Sin embargo, su más importante logro hasta el momento ha sido convertirse en la portada de la más reciente edición de ESPN, una de las revistas deportivas más relevantes en todo el mundo. A través de su cuenta de Twitter, el joven anunció que es el primer “gamer” profesional que llega a la portada de la publicación, la cual se conocerá a las 7:00, hora del Este de Estados Unidos (6:00 hora colombiana).

So excited to the first professional gamer to be featured on @espn the Magazine. Cover and profile will be shown on Sports Center tomorrow in the 7 AM EST hour. pic.twitter.com/gzlSJihroM