Niño metió en trituradora de papel los ahorros de sus padres

La pareja Ben y Jackee Belnap ahorró durante un año para comprar el abono de la temporada de fútbol en Utah. Sin embargo, cuando fueron a sacar el dinero el sobre con el dinero desapareció.

Leo, su hijo de dos años, lo había encontrado y metido en una trituradora de papel. Cuando la pareja se dio cuenta entraron en shock.

“Durante unos cinco minutos simplemente lo digerimos, no hablamos. No sabíamos qué hacer y luego rompí el silencio y me dije: “bueno, esto será una gran historia algún día””, sostuvo Jackee, la madre del pequeño.

El padre del pequeño posteó la historia en Twitter:

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE