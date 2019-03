No considero que yo sea la evolución del Joe, no me siento así: J Balvin

Durante el lanzamiento de la nueva imagen de Cerveza Águila en la ciudad de Barranquilla, J Balvin se refirió al concepto que usó la empresa Bavaria para el lanzamiento de este producto.

Ante la polémica en redes sociales por la comparación que hizo el anuncio entre él y Joe Arroyo, el cantante paisa dejó claro que no es la evolución del cantante cartagenero.



Foto: J Balvin en diálogo con W Radio

“Yo no puedo tomarme eso así, suena como muy egocéntrico. Esto hace parte de las campañas (y) esas palabras que enganchan con la gente, pero yo no podría decir que soy una evolución porque es que Joe solamente hay uno y habrá uno”, respondió el artista.

Además, agregó: “Evolucionar es todo lo que va mejorando y va creciendo, pero yo no soy la evolución del Joe Arroyo. Él es un maestro, yo creería que es otra generación, más que una evolución. No considero que yo sea la evolución del Joe, no me siento así. Siento que soy de otra generación que escucha algo diferente”.

Balvin, también habló de la importancia del Caribe en su música: “La Costa siempre ha sido muy especial para mí, siempre me ha dado mucha vibra, mucho cariño y mucho amor”.

Por otra parte, Thor Borresen, vicepresidente de Mercadeo de la compañía, explicó en diálogo con La W por qué terminaron unidos en esta campaña los dos artistas colombianos.

“Todo arranca de una inspiración importante y es la responsabilidad de nosotros, como marca icónica, de hacer cosas icónicas. Teníamos que rodearnos y hacer una colaboración con otros iconos. Hay un icono que es espectacular como lo es el Joe, él es el icono del Carnaval de Barranquilla y de la Costa, sigue vivo y queremos mantenerlo aún más vivo, ojalá pudiéramos hacer esto todos los años, porque de eso se trata. Y había que hablar del icono del hoy que es J Balvin, es el artista más grande que tiene Colombia en estos momentos, ha batido todos los records a nivel internacional”, explicó Borresen.