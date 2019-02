“No nací en el cuerpo equivocado, no hay un error en mí”, entrevista con Mara

Después de su participación en La Agencia, a Mara se la han abierto muchas puertas. “No me acostumbro a que la gente me vea en la calle y me salude”, sin embargo, le ha dado muy duro volver a la realidad, y dice que está acostumbrándose a esta nueva vida.

A los doce años Mara se dio cuenta de que algo en su interior no cuadraba, “cuando sentí que mi cuerpo empezaba a cambiar, mi papá fue quien me dijo que había que interrumpir mi pubertad”; su padre siempre la apoyó, él mismo la acompañó a donde todos los médicos, pero a su madre le costó entender un poco más este proceso, aunque Mara expresó que “el amor de una madre todo lo puede”.

Los doctores nunca se escandalizaron, “cuando me conocieron vieron que si se trataba de una mujer, y el proceso se volvió legal”.

Antes de enfrentar su realidad, fueron 12 años muy enredados ya que Mara contó que “siempre quería juntarme con las niñas, y eso la gente lo veía mal; nunca escondí nada, nunca tuve miedo de que me vieran jugando con una muñeca o vestida de mujer”.

La modelo tuvo una depresión muy grande porque sentía que su cuerpo la quería llevar por un lugar y su mente por otro. “Mis hermanos nunca lo vieron raro, mi mamá era la que se preocupaba un poco, porque creía que podría ser algo negativo para mi futuro”.

Antes de ser Mara, nombre que escogió a los quince años, su nombre de bautismo era Kevin Francisco. Sin embargo, la gente siempre preguntaba “¿cómo se llama la niña?”, ya que sus rasgos siempre fueron muy femeninos.

Cifuentes explicó que quedó súper sorprendida porque en el colegio todos sus compañero la apoyaron. “Ha sido un proceso muy largo, pero cada día me convenzo más de que yo no nací en un cuerpo equivocado porque yo ya soy una mujer y no hay un error en mi”.

Viene cosas grandes para su carrera, “acabo de firmar con Carolina Castro, con ella tenemos planes hasta dentro de tres años; ella es como una mamá aquí en Bogotá”. En el futuro, a Mara le encantaría casarse y tener tres hijos.

El mensaje de Mara para quienes aún no entienden a las personas transgénero es que “intenten abrir sus mentes, porque cada día somos más y cada día somos más visibles. A los padres les pido muchas tolerancia con sus hijos, entiéndalos y empodérenlos”.