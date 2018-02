"No soy tan valiente como parece": Pirry

Pirry presenta su stand up comedy "Tratado pseudo científico sobre el culillo", escrita con toda su dedicación, y que va a tener esecenario en el Auditorio Sonia Fajardo Forrero.

En este stand up explica el término de "Culillo", ese miedo o temor que se presenta en situaciones que nos generan mas tensión.

"La escribí pensando en todos esos momentos que desconectan el celebro de la boca a ciertos personajes de la realidad nacional. Una pieza donde le cuento a la gente que no soy tan valiente como parece", dijo Pirry.

Este proyecto le ayudaría, además, con gran parte de la finanzación de un documental sobre volcanes que grabará en el Congo. La primera parte del trailer para este documental se publicará próximamente.

Pirry también se refirió a la situación actual del canal RCN: "Me da un poco de pesar, porque durante mucho tiempo se me permitió hacer periodismo libre en ese canal y me da mucha tristeza que termine así, con ese sesgo".