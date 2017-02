NSYNC se reunirá para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Lance Bass ya ha confirmado que tanto él como el resto de los chicos de *NSYNC -Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone- harán todo lo posible por reunirse una vez más para recibir juntos su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en algún momento de este año.



"¡Estaremos todos allí! Lo único que nos queda es elegir una fecha. Se nos da fatal planear este tipo de cosas. Somos cinco chicos, así que tomar cualquier tipo de decisión de este tipo nos resulta muy complicado. Puede que en algún momento alrededor de Navidad. Será divertido verles a todos", aseguró el cantante a 'Entertainment Tonight'.



Los componentes de la banda que a finales de los 90 enloqueció a las jóvenes con temas como 'Bye Bye' anunciaron en 2002 que se tomarían un descanso temporal -la misma disculpa empleada hace unos meses por One Direction- del que nunca regresaron, aunque desde entonces han mantenido una buena relación e incluso ha acudido juntos a varios eventos como la gala de los MTV Video Music Awards en 2013.



"Hablamos a diario, los cinco. Si te enseñara las cosas que nos mandamos, tendría que matarte. Nos tomamos el pelo continuamente. Solemos encontrar fotos nuestras de los 90 en Instagram y mandárnoslas, siempre estamos riéndonos entre nosotros".



En el pasado, Justin Timberlake -sin duda el miembro más exitoso de la formación en la actualidad- reconoció que el motivo que le empujó a dejar la formación fue su impresión de que sus compañeros no se tomaban tan en serio la música como él. Pese al mal lugar en que dejaron sus palabras al resto de *NSYNC, Lance siempre ha dejado claro que no le guarda ningún rencor por su sinceridad, ya que en el fondo comprende a qué se refería su amigo.



"A ver, yo no creo que sea del todo verdad. Claro que nos preocupábamos por nuestra música, pero entiendo por qué lo dice. En el momento de máxima popularidad del grupo era todo una locura. Sientes que tiran de ti en varias direcciones distintas a la vez y no tienes el control", reconoció.