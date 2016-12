Nuevo desplante de los Kardashian a Blac Chyna

Aunque hace escasos meses Blac Chyna y las hermanas de su prometido Rob Kardashian escenificaban una mediática reconciliación ante las cámaras de su programa de telerrealidad, lo cierto es que los lazos entre la ex stripper y la famosa familia televisiva podrían estar a punto de romperse después de conocerse que la matriarca del clan, Kris Jenner, ha dejado fuera a la madre de su nieta Dream de la lista de invitados a la fiesta de Navidad que organizará a finales de esta semana en su lujosa mansión.



"La familia de Rob está harta de Chyna y por eso se ha decidido que no vaya a la cena navideña de Kris. Los Kardashian llevan un tiempo tratando de distanciarse de Chyna porque no pueden soportar la relación tan tóxica que existe entre ella y Rob. De verdad que se preocupan mucho por el bebé [Dream Renée], pero se han dado cuenta de que Rob está mucho más centrado y tranquilo sin Chyna a su alrededor", asegura una fuente a la revista People.



Antes de que se confirmara públicamente el embarazo de la joven a mediados de este año era habitual que las tres hermanas mayores de Rob -especialmente Khloé Kardashian- exhibieran sin ambages su hostilidad hacia Chyna y su reticencia a apoyar a su hermano en su última aventura sentimental, una actitud que se suavizó notablemente cuando ambos anunciaron su paternidad.



Sin embargo, tras el nacimiento de Dream las tensiones entre Rob y Chyna se han intensificado hasta protagonizar un sonado cruce de acusaciones, seguido de una aparente ruptura, a través de las redes sociales. Ese escándalo, sumado al reciente intento de la ex stripper de registrar como marca su nombre y el apellido Kardashian -una operación a la que se ha negado en redondo el televisivo clan-, parece haber terminado por reabrir viejas heridas.



"A los Kardashian nunca les ha gustado Chyna y jamás han visto con buenos ojos ese romance. La mayoría de ellos quieren verles separados porque están seguros de que Rob merece alguien mejor. Están deseando poder decirle: 'Te avisamos, Rob'. Pero él está obcecado y solo quiere estar con Chyna", añadió el mismo informante.