Obra "Sin Frontera" sobre inmigrantes da inicio al Festival "Santiago a Mil"

Santiago de Chile, 3 ene (EFE).- Con el pasacalles "Sin Fronteras", arrancó hoy en la capital chilena la XXIV edición del Festival Internacional "Santiago a Mil", el Festival de Teatro más importante Chile, según sus organizadores.

Dirigido por Martín Erazo, el pasacalles, una forma musical de vivo ritmo y de origen popular español de principios del siglo XVII, representó a Chile como un país de inmigrantes y su influencia en la nación austral.

La obra presentó cuatro cuadros íconos de la cultura nacional y lo tiñó con la visualidad de Ecuador, Haití, Colombia, Perú, que fueron actuados por inmigrantes.

"Sin fronteras", sirvió también para realizar un especial homenaje al actor y director teatral chileno, Andrés Pérez, a 15 años de su muerte, y fue el primer paso para despedir simbólicamente todos los límites y barreras y dar la bienvenida a "Santiago a Mil".

La creación que arrancó a las 20.00 horas (23.00 GMT) en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes y culminó en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, incluyó en sus tres estaciones distintas intervenciones de invitados de los espectáculos de calle que se estrenan esa semana.

El pasacalles tuvo la participación de la compañía francesa Artonik, que presentó una fiesta callejera con teatro físico y polvos de colores.

También estuvieron los españoles de "Sarruga" con la obra "Arktika", una pieza que trasladó a los espectadores al mundo polar mediante construcciones mecánicas gigantes que representan la fauna y su hábitat en el Ártico.

Además desfiló por las calles de Santiago la compañía de artistas chinos "Los Monjes Shaolín", con una muestra de artes marciales.

Asimismo, hubo cuatro carros que recrearon pinturas chilenas emblemáticas, pero protagonizadas por actores extranjeros, entre ellos el histórico abordaje de Arturo Prat, el máximo héroe naval chileno, encarnado por un artista afrodescendiente.

Para Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro a Mil, esta nueva versión de Santiago a Mil "profundiza nuestra vocación por acercar a grandes referentes de las artes escénicas a nivel mundial como Thomas Ostermeier en teatro y Kornél Mundruczó en cine, entre otros".

El Festival, que se extenderá hasta el 22 de enero, incluye también a la compañía alemana de Tobías Huseman con "Dundu-Luz de Vida", una marioneta colosal e iluminada que recorrerá las calles acompañada de música en vivo.

La directora libanesa Tania El Khoury presentará su obra "As far as my finger tips take me", una instalación interactiva en la que la audiencia se convierte en un potente colaborador activo, mientras el director boliviano Marcos Malavia llega con "El duende andaluz", basada en la Teoría y Juego del Duende, de García Lorca que invita a descubrir el duende que despierta la magia de los artistas.

Desde Cuba se anuncia a Daymé Arocena, una de las voces más potentes y frescas del país antillano, que promete conquistar a los transeúntes con una mezcla de jazz y cultura afrocubana.

La misteriosa Isla de Pascua también estará presente con Ma'ohi Rapaniu" de la compañía MaoriTupuna y para el cierre se anunció un homenaje al recientemente fallecido dramaturgo chileno Juan Radrigán con la presentación de "Fantasmas borrachos en concierto", frente al Palacio de La Moneda y que incluye canciones que el autor escribió especialmente para esta obra.

En la primera semana destacan los estrenos internacionales de BlancheNeige (Blancanieves) de Angelin Preljocaj y con vestuario de Jean Paul Gaultier; AnIliad (Una Iliada), protagonizada por el reconocido actor de True Blood, Denis O'Hare; Danzaora y Vinática, de la aclamada bailaora española Rocío Molina; y las obras argentinas Terrenal, de Mauricio Kartún, y Tarascones, de Ciro Zorzoli. EFE

