Ocho de cada diez personas en Latinoamérica no saben manejar sus emociones

Ocho de cada diez personas en Latinoamérica tienen problemas de funcionalidad, ya sea en su vida cotidiana o en sus relaciones personales y laborales, debido a que no saben manejar sus emociones y habilidades para la vida, señaló hoy una especialista en esta capital.



"La depresión, ansiedad y angustia no son más que el resultado de un conflicto que las personas tienen consigo mismos y que no logran resolver", dijo la terapeuta Rita Jaime, presidenta del Instituto Panamericano de Investigación para las Relaciones Exitosas e Inteligentes (Ipirei) con sede en Ciudad de México.



La especialista señaló que actualmente las personas han modificado el desarrollo de sus habilidades para la vida debido a factores como la individualidad en la que se vive y el uso excesivo de la tecnología.



"El uso de la tecnología vino a poner en jaque la capacidad de las habilidades en los procesos mentales. Hoy los individuos viven en la superficialidad, tienen poca cohesión en sociedad, son poco responsables y eso ha llevado a un resquebrajamiento social y un conflicto en relación con el otro", indicó.



La especialista explicó que estar en contacto tanto tiempo con la tecnología ha incidido para que las personas actualmente pierdan conexiones neuronales que permitan la identificación con el otro, lo que evita que la gente tenga empatía y por ello se vean cada vez más casos de violencia extrema.



Además, explicó, estar en un mundo de individualismo ha llevado a que los problemas de depresión y ansiedad aumenten de manera considerable.



De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 322 millones de personas en el mundo sufren depresión, un 18 % más que hace una década, y otros 264 millones padecen trastornos de ansiedad, más del 15 % respecto a hace diez años.



Según datos de la OMS, más de 800.000 personas se suicidan cada año y esta es la segunda causa principal de defunción en el grupo de edad de 15 a 29 años.