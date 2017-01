Oona Chaplin: 'El incesto es el único tabú sexual que nos queda'

Tras su papel en la exitosa 'Juego de tronos', Oona Chaplin regresa a la pequeña pantalla de la mano del nominado al Óscar Tom Hardy en la serie 'Taboo', un drama acerca de un aventurero -interpretado por el británico- que regresa a su Londres natal en 1814 en busca de venganza y que además mantiene una relación muy perturbadora con su hermanastra, a la que da vida la actriz.



El primer capitulo de 'Taboo' dejó a los espectadores de piedra al insinuar claramente que la naturaleza del vínculo entre los dos personajes iba mucho más allá de lo fraternal, una decisión de los creadores de la serie -el propio Hardy y su padre- que la nieta de Charles Chaplin defiende a capa y espada al considerar que, en pleno sexual, el incesto es lo único que logra escandalizar ya a la sociedad.



"Ahora mismo estamos viviendo una época de liberalismo sexual. Las chicas se pasean por ahí enseñando el culo, y los chicos más de lo mismo. El sexo se ha convertido en algo que puede mostrarse en público, así que hay muy pocas cosas que sigan siendo tabú. ¿Qué se considera ahora tabú? Yo creo que el incesto", explica la intérprete en una entrevista a Vanity Fair para justificar la impactante conexión que mantiene su personaje con el protagonista de la ficción televisiva.



"Hasta que aceptemos como algo normal que los hermanos y las hermanas puedan fo**ar entre ellos, me parece que ese seguirá siendo el único aspecto interesante del sexo que nos queda [por explorar]. Puede. No lo sé... Nunca lo he probado... por ahora", añade bromeando.



Por el momento, la experiencia de trabajar con una de las estrellas inglesas de moda en la industria del cine, a pesar de la reputación de tipo intenso y complicado que se ha labrado Tom Hardy a lo largo de los años, no podría haber resultado más satisfactoria.



"Él quiere que te involucres en el proceso creativo. Puede que te mande a la mi*rda si tu idea no es buena, pero si lo es siempre te lo dirá", apunta la intérprete en defensa de su compañero de reparto.