Oprah Winfrey no ha dejado de perder peso en los últimos dos años

Siendo una de las cabezas visibles de la iniciativa 'Weight Watchers' que promueve conductas saludables, la famosa presentadora y empresaria Oprah Winfrey ha dado ahora una admirable lección a todos aquellos que quieran perder peso, tras revelar orgullosa que ha llegado a adelgazar 20 kilos en los últimos dos años gracias al cambio radical que han experimentado sus hábitos alimenticios.



"Llegar a perder 45 libras (20 kg) es una sensación fantástica. Después de invertir años en más dietas de las que puedo llegar a contar, finalmente he sustituido el hacer dieta con un cambio de estilo de vida", reconoció en la nueva edición de su revista The Oprah Winfrey Magazine.



El sacrificado pero eficaz método de adelgazamiento personalizado que defiende Oprah consiste, entre otras cosas, en poder disfrutar de tus platos favoritos a la vez que se incorporan en el régimen diario otros alimentos más recomendables.



"Todos somos diferentes, pero a mí lo que me ha funcionado es 'Weight Watchers'. Hoy en día soy más consciente de lo que como, equilibrando cosas deliciosas con opciones más saludables. Me levanto de la mesa satisfecha, y para mí, eso es mucho más importante que el número que indica la báscula", aseguró sobre el exitoso resultado de su nueva dinámica alimenticia.



Esta no es la primera vez que Oprah comparte con sus seguidores las diversas consecuencias que han tenido para ella los programas de adelgazamiento que ha venido siguiendo a lo largo de los años, después de que hace unos meses confesara la frustración que sentía al recuperar el peso que había conseguido perder con alguna de las dietas fallidas a las que se había sometido.