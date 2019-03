Oren por mí: La fuerte confesión de Justin Bieber

El cantante Justin Bieber le pidió por medio de su cuenta de Instagram a todos sus fans que oren por él, debido a que está sufriendo de una difícil depresión.

El músico de 25 años le dijo a sus seguidores que quería mantenerlos actualizados de su actual estado de salud mentales, pues ha venido presentando varios problemas de esa índole.

"Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a ustedes y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara", escribió Bieber junto a la foto en la que está con su mánager, Scooter Braun, y el rapero Kanye West.