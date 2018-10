Ozzy Osbourne evoluciona favorablemente tras su última operación

Este sábado Ozzy Osbourne se vio obligado a cancelar en el último momento la actuación que debía haber ofrecido en Mountain View, California, tras ser trasladado de urgencia al hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles para someterse a una intervención quirúrgica en la mano.



En ese momento sus representantes informaron a todos sus preocupados fans que el sexagenario roquero había sufrido una infección que había precipitado su paso por quirófano y le obligaría a permanecer varios días ingresado mientras permanecía bajo observación.



La cancelación del concierto suponía una decepción para los admiradores del músico, en especial porque se encuadra en el marco de su última gira internacional bautizada como 'No More Tours' -'No Más Giras'- con la que se despedirá de su público, aunque no marcará el final de su carrera. Él mismo se ha encargado de repetir hasta la saciedad en los últimos meses que no tiene ninguna intención de retirarse y que seguirá tocando música hasta que claven el último clavo en la tapa de su ataúd, en sus propias palabras.



Por suerte para aquellos que habían comprado las entradas y se morían de ganas de asistir al espectáculo, este ya ha sido reprogramado para el próximo 16 de octubre y todo apunta a que Ozzy se recuperará a tiempo en vista de la fotografía que ha compartido hace unas horas en su cuenta de Instagram, en la que luce un aparatoso vendaje en la mano pero confirma que al menos se encuentra consciente y ha recuperado claramente el apetito.





"Ya me encuentro mejor tras la cirugía. El helado ayuda", ha asegurado el artista junto a una imagen en la que, efectivamente, aparece disfrutando de un delicioso helado.