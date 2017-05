Pamela Anderson sorprende en Cannes con una imagen radicalmente distinta

A pesar de ser uno de los iconos televisivos de la década de los 90, a muchos les costó reconocer a Pamela Anderson este sábado cuando se presentó ante los fotógrafos del Festival de Cine de Cannes durante la presentación del drama francés '120 latidos por minuto, una obra del director Robin Campillo.



El motivo detrás de la confusión y el posterior revuelo que generó la actriz a su paso por la alfombra roja fue su decisión de aparcar su imagen habitualmente más explosiva para apostar en esta ocasión por un maquillaje natural y un peinado efecto mojado que otorgaban todo el protagonismo a sus facciones. El resto del look lo completaba un favorecedor vestido negro largo con un discreto escote y unos pendientes XXL.



Pamela acudió al Gran Teatro Lumière como invitada personal del realizador del filme que se presentaba en esos momentos y que versa sobre la lucha contra el sida en el París de principios de la década de los 90. En los últimos años la rubia actriz ha venido dedicando la mayor parte de su tiempo a su trabajo humanitario y al activismo en favor de los derechos de los animales -es una de las embajadoras más conocidas de PETA-, lo que explica que para su cita en Cannes eligiera un diseño firmado por Vivienne Westwood que rechaza el uso de pieles.



Precisamente fue la diseñadora británica quien presentó a Pamela y al fundador de WikiLeaks Julian Assange, que se encuentra recluido desde hace cinco años en la embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces, la actriz le ha visitado con tanta frecuencia como le ha sido posible, unos encuentros que no tardaron en dar pie a una serie de rumores sobre una posible relación sobre la que ella -quizás para mantener vivo el interés sobre la situación de Assange- siempre se ha mostrado muy ambigua



"Me siento muy cercana a Julian. He tenido conversaciones más estimulantes con este hombre que con todos mis exmaridos y amantes juntos. Nuestra intención nunca fue romántica, sino la de unir fuerzas. Los rumores son halagadores. Creo que tengo lo que se necesitaba para ser una buena primera dama. Si tuviese que elegir un líder mundial al que apoyar y estar a su lado sin duda ese sería Julian Assange", compartía la propia Pamela sobre la naturaleza de su relación en su página web.