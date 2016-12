Paris Hilton vuelve a casa de los Kardashian por Navidad

La empresaria, modelo y celebridad en general, Paris Hilton, ha protagonizado estas Navidades un reencuentro muy esperado con la familia de su antigua amiga del alma, y rival mediática en los últimos tiempos, Kim Kardashian.



La rica heredera fue una de las invitadas, junto a su hermana Nicky, al evento que cada año organiza la matriarca del clan televisivo, Kris Jenner, para festejar por todo lo alto el periodo festivo. Aunque no haya trascendido ninguna imagen de Kim y Paris juntas, en las redes sociales sí se pueden apreciar varias estampas de la estrella del antiguo reality 'The Simple Life' divirtiéndose con Khloé Kardashian e incluso posando junto a Papá Noel y Caitlyn Jenner, a quien ella conoció durante su infancia como el padrastro de su amiga antes de que la deportista olímpica se sometiera a un cambio de sexo.



"Unos momentos muy divertidos celebrando la Navidad con estas dos bellezas", escribió Paris en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece muy bien acompañada de Nicky y Khloé.



La amistad de la celebridad reconvertida en DJ y la esposa de Kanye West se remonta a su infancia y adolescencia, cuando ambas frecuentaban los círculos sociales más exclusivos de Los Ángeles como jóvenes con apellidos ilustres. Kim llegó a realizar incluso varias apariciones en el programa de telerrealidad de Paris, mucho antes de que comenzara a protagonizar el suyo propio junto al resto de sus familiares, pero su relación pareció torcerse en 2009 por motivos aún desconocidos.



Desde entonces, las dos mujeres habían mantenido una extraña relación, pasando de felicitarse a través de las redes sociales de forma esporádica por sus logros y celebraciones personales a lanzarse pullas veladas.



"Nos conocemos desde que éramos niñas, siempre hemos sido amigas. Es bonito saber que has servido de inspiración para alguien, me siento muy orgullosa de ella y de todo lo que ha conseguido", aseguraba el año pasado Paris en una entrevista a Yahoo Style, unas palabras que muchos interpretaron como un recordatorio de quién había hecho famosa en un primer lugar a la más popular de todas las Kardashian.