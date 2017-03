Paris Jackson lleva el mundo del espectáculo 'en la sangre', según sus tíos

La joven Paris Jackson, hija del malogrado Michael Jackson, se ha asegurado en los últimos meses un privilegiado hueco en la crónica social al conceder diversas entrevistas y posar para varias sesiones de fotos, de lo que se desprende ahora que sus famosos tíos Jackie y Tito, quienes formaban parte del quinteto Jackson 5 junto a su fallecido padre, aseguren con rotundidad que es solo cuestión de tiempo que la aspirante a actriz entre por todo lo alto en el mundo del espectáculo.



"Creo que lo lleva en la sangre, también sus hermanos. Han crecido viéndonos actuar a todos y también han estado de alguna forma implicados en el negocio familiar. Creo que les encanta el sector del entretenimiento y si es lo que quieren hacer, pues adelante con ello. Así lo vemos nosotros", explicó Jackie durante su intervención en el programa de televisión 'Good Morning Britain', dejando claro que esta no es la primera vez que el clan Jackson se prepara para vivir un recambio generacional.



Además de suscribir las palabras de su hermano Jackie, Tito está convencido de que los tres vástagos del desaparecido Michael siempre han tenido en sus familiares más experimentados todo un ejemplo a seguir a la hora de buscar inspiración profesional y delimitar sus aspiraciones de futuro.



"Hay un montón de talento en nuestra familia, tenemos grandes cantantes y actores, así que por coherencia nos resultaría imposible oponernos a su deseo de cumplir sus sueños. Claro, ven a sus tíos y tías ganarse la vida con lo que les gusta y ellos quieren seguir sus pasos. Siempre ha sido así, todos hemos mirado a nuestros hermanos y padres en busca de inspiración", explicó el intérprete antes de revelar que su prioridad es alertar a sus sobrinos sobre la necesidad de actuar con prudencia.



"Lo único que les digo es que tienen que mantener los pies en el suelo y usar la cabeza para tomar las decisiones más convenientes. Eso es lo que más me importa", sentenció Tito.



Al margen del rumbo que tomen sus vidas a partir de ahora, hay que recordar que el primogénito del rey del pop, Michael Junior, aseguraba el año pasado, en una de sus escasas tomas de contacto con la prensa, que sus planes de futuro pasaban por trabajar en la industria del cine y la televisión, pero siempre detrás de las cámaras y sin ponerse en ningún momento bajo los focos.



De forma más reciente, era la propia Paris quien dejaba claro que, a pesar de haber cumplido ya la mayoría de edad, prefería no precipitarse en lo que a definir su perfil artístico se refiere, a pesar de los rumores que apuntaban a una posible participación en una conocida serie de televisión.



Por su parte, el pequeño de los hermanos, Prince II -más conocido como Blanket- se mantiene a sus 14 años completamente al margen de la vida pública y, por tanto, aún no se ha pronunciado al respecto.