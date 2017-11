Patricio Pron aborda la emigración como oportunidad en una fábula para niños

Magdalena Tsanis.

Madrid, 8 nov (EFE).- La emigración como oportunidad, para los que llegan y para los que acogen, es el tema que ha elegido el escritor argentino Patricio Pron (Rosario, 1975) para su primera incursión en la literatura para niños en España, una fábula titulada "Caminando bajo el mar, colgando del amplio cielo".

"Abrazar la diversidad es la mejor oportunidad que se nos presenta en estos momentos. Es aburridísimo hablar con quien es o piensa como uno", señala a Efe el autor de premiadas novelas como "El comienzo de la primavera" (2008) y relatos como "Es el realismo" (2012).

Antes de emigrar a Europa a comienzos de este siglo, Pron escribió en su país de origen algunos relatos infantiles y fue su propia experiencia como emigrante recién llegado a Alemania lo que le llevó a componer un primer borrador de este relato.

El borrador permaneció en un cajón hasta que los hechos más recientes vinculados a las crisis de refugiados en Europa, a partir de 2015, le hicieron retomarlo, reescribirlo y por fin publicarlo con Siruela, acompañado de las ilustraciones de Rafa Vivas.

"He desentumecido un músculo que no recordaba tener y que me gustaría ejercitar. Posiblemente esta no sea una incursión puntual sino el comienzo de un recorrido", asegura el escritor, que considera que escribir para los más pequeños tiene muchos alicientes.

"Los niños tienen escasísima tolerancia a las tonterías, son críticos espontáneos y feroces y es posible que ningún escritor renunciase voluntariamente a lectores así; para mí desde luego es un placer y un enorme desafío volver a escribir para ellos", señala.

El protagonista de esta fábula es Nahuel, un venado de la Pampa argentina -una especie en extinción- que debido a la sequía se ve obligado a viajar al otro lado del mar, una aventura para la que necesitará la compañía y la ayuda de amigos que hace en el camino: un cerdo que ladra, un búho que propone adivinanzas, un topo muy sabio o unas luciérnagas reivindicativas.

La amistad, la cooperación, la diversidad o el poder de las historias son valores que se desprenden de la lectura del cuento con héroe colectivo.

Pron subraya que lejos de cualquier intención moralizante, le gustaría contribuir a "una conversación" entre padres e hijos, niños y adultos, sobre qué sociedad queremos tener.

"Los niños monopolizan el futuro y son más sensibles a algunos temas que, desafortunadamente, los adultos tendemos a subestimar, como es el de la responsabilidad que tenemos con quien se ve obligado a marchar forzosamente de su hogar", asegura el escritor.

Más que moralina lo que tiene "Caminando bajo el mar, colgando del amplio cielo" es ternura y un humor "libérrimo, racional y descabellado", que bebe de autores ingleses como Spike Milligan, Edward Lear o Lewis Carroll.

Y aunque pueda parecer "una extravagancia" al tratarse de una fábula sobre animales, Pron cree que es el libro más personal que ha escrito hasta el momento, lo que no evita que su lectura evoque temas de actualidad como es el del auge de nacionalismos. EFE