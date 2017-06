Paul McCartney anuncia que dará concierto en Colombia el 24 de octubre

Bogotá, 20 jun (EFE).- El exBeatle Paul McCartney regresará a Colombia para dar un concierto el próximo 24 de octubre en Medellín, luego de que hace cinco años deleitó al público con su música en Bogotá, confirmó hoy el cantante.

"La última vez que tocamos en Colombia la pasamos muy bien y siempre quise regresar. Estoy muy emocionado de llegar con mi nuevo show este año. No puedo esperar para verlos a todos y tener una fiesta de rock", aseguró McCartney en su página de Internet.

El concierto, precisó el artista, será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y hace parte de su gira "One On One".

El 19 de abril de 2012 Paul McCartney cantó ante más de 30.000 personas que se dieron cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El precio de las entradas para la próxima presentación de McCartney en Medellín oscilarán entre los 200.000 pesos (unos 65 dólares) y 1.700.000 pesos (aproximadamente 559 dólares).

"One On One" se lanzó en los Estados Unidos en 2016 y hasta la fecha ha tocado 45 espectáculos en 13 países.

Este año McCartney comenzó la gira en Japón y anunció fechas para Norteamérica y Suramérica. EFE