Paul McCartney hará temblar México con su rock después de cinco años

México, 27 jun (EFE).- El cantautor británico Paul McCartney anunció hoy un concierto el próximo 28 de octubre en el Estadio Azteca de la capital de México, después de cinco años sin pisar ese país.

El concierto se enmarca en la gira "One On One Tour", que comenzó en Estados Unidos en 2016 y que lo ha llevado a presentarse en doce países ante más de 1,2 millones de personas, indicó la productora Ocesa en un comunicado.

McCartney, quien ha tocado diez veces en México después de su primer concierto en 1993, se presentó por última vez hace cinco años en el Zócalo de la capital mexicana, donde reunió a 250.000 espectadores.

"México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en este tour. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para rockear en México", prometió el intérprete.

La gira incluye una producción nueva, así como temas clásicos del repertorio de McCartney nunca antes tocados en vivo.

El "One On One Tour" abarca toda la carrera del intérprete británico -desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna-, además de tesoros de The Beatles, Wings y temas de su catálogo en solitario.

El tour del cantante y su banda, que ya tiene más de diez años, tiene nueva producción con una tecnología de audio y vídeo en la que se utilizan pantallas gigantes y fuegos artificiales.

El artista se ha presentado en una gran cantidad de recintos, que van desde las afueras del Coliseo de Roma y La Plaza Roja de Moscú hasta las Casa Blanca y el Parque Candlestick de San Francisco, donde The Beatles ofreció su último concierto en 1966. EFE