Paul McCartney recomienda hacerse vegano los lunes

El legendario cantante Paul McCartney ha reclutado a sus amigos de la industria del entretenimiento para promover una campaña acerca de cómo llevar una dieta más saludable con un menor consumo de productos cárnicos. La iniciativa, bautizada como 'Meet Free Monday' o 'Lunes sin Carne' en español, comenzó en 2009 y sobre ella ha publicado ahora un nuevo panfleto en el que propone volverse vegano una vez a la semana.



"Tendemos a pensar que las costumbres que hemos mantenido desde siempre seguirán siendo por las que nos guiaremos en un futuro. Pero qué aburrido resultaría de ser cierto. No sería mejor replantearse la vida y decir: '¿Sabes qué? Me vendría bien un cambio'", reza el folleto de la propuesta.



Algunas celebridades de la talla de Kevin Spacey ya han prometido sumarse al movimiento aparcando a un lado los productos derivados de los animales durante al menos 24 horas cada semana



"Esa una manera muy sencilla de ayudar a proteger nuestro planeta. No hay nada que perder apoyando los Lunes sin Carne, únicamente mucho que ganar", afirma el actor.



La diseñadora Vivienne Westwood, conocida por su activismo por los derechos de los animales, que le ha llevado a utilizar únicamente piel sintética en sus creaciones, ha querido respaldar a su buen amigo Paul.



"Considero que la carne contiene demasiadas toxinas que nuestros cuerpos no llegan a eliminar completamente. La gente cree que necesitas energía y músculo para sentir que tienes energía, pero los vegetales y la fruta son muy saludables. Nuestros cuerpos los procesan de forma más eficiente, así que nos aportan el máximo beneficio. Te sientes bien, ligero, flexible y lleno de energía", afirma Vivienne.