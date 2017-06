Paula Hawkins en español y John Grisham en inglés, los más vendidos

Redacción internacional, 23 jun (EFE).- La británica Paula Hawkins y el estadounidense John Grisham son los mejor situados en las listas de libros más vendidos esta semana, en español e inglés. respectivamente.

Hawkins ocupa el primer puesto en Argentina y Portugal, el segundo en Colombia y el tercero en España con "Escrito en el agua", mientras que Grisham lidera las ventas en Estados Unidos y está en el segundo lugar en Reino Unido con "Camino Island".

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

2.- "Stille Wasser" - Donna Leon (Diogenes).

3.- "Beren und Lúthien" - J.R.R. Tolkien (Klett-Cotta).

4.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv).

No ficción:

1.- "Heilen mit der Kraft der Natur" - Andreas Michalsen (Insel).

2.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

3.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece).

3.- "Las maldiciones" - Claudia Piñeiro (Alfaguara).

4.- "La razón de estar contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial).

No ficción:

1.- "56. Lanata" - Jorge Lanata (Sudamericana).

2.- "La política del Siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate).

3.- "Macri" - Laura Di Marco (Sudamericana).

4.- "Emoción y sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro).

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

3.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

4.- "Depois de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras).

4.- "Hebe, A Biografia" - Artur Xexéo (Best Seller).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel allende - (Penguin Random House).

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta).

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B).

4.- "La cabaña" - Paul Young - (Planeta).

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta).

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House).

3.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House).

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "Hasta que salga el sol" - Megan Maxwell (Planeta).

3.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta).

4.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés).

No ficción:

1.- "En la oscuridad" - Antonio Pampliega (Penísnula).

2.- "La vida que aprenc" - Carles Capdevila Plandiura (S.L. Arcadia/Atmarcadia)

3.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Punto de Lectura).

4.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Camino Island" - John Grisham (Doubleday).

2.- "The Identicals" - Elin Hilderbrand (Little, Brown).

3.- "Tom Clancy: Point of Contact" - Mike Maden (Putnam).

4.- "Come Sundown" - Nora Roberts (St. Martin's).

No ficción:

1.- "Understanding Trump" - Newt Gingrich (Center Street).

2.- "Al Franken, Giant of the Senate" - Al Franken (Twelve).

3.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil deGrasse Tyson (Norton).

4.- "I Can't Make This Up" - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaelle Giordano (Pocket).

2.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion).

3.- "Le temps est assassin" - Michel Bussi (Pocket).

4.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket).

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent: un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes).

2.- "Passeport ; du cp au ce1" - Philippe Bourgouint (Hachette Education).

3.- "Passeport ; du ce1 au ce2" - Catherine Bessieres (Hachette Education).

4.- "Passeport ; du ce2 au cm1" - Michele Bacon (Hachette Education).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione" - Andrea Camilleri (Sellerio).

2.- "Il professore di desiderio" - Philip Roth (Einaudi).

3.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo Edizioni).

4.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori).

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

2.- "Storie della buona notte per bambine ribelli", Francesca Cavallo - Elena Favilli (Mondadori).

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (New Compton Editori).

4.- "Se questo è un uomo" - Primo Levi (Einaudi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Por una rosa" - Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo (Montena).

2.- "Tres veces tú" - Federico Moccia (Planeta).

3.- "Te querré más todavía" - Norma Blanco Maasberg (Planeta).

4.- "La guerra de Ysaak" - Dross (Planeta).

No ficción

1.- "Historia de la República" - Chumel Torres (Aguilar).

2.- "2018 la salida: Decadencia y renacimiento de México" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

3.- "Inventario. Antología" - José Emilio Pacheco (Era).

4.- "De qué hablo cuando hablo de escribir" - Haruki Murakami (Tusquets).

Fuente: Librería Ghandi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller).

2.- "O Porto das Almas" - Lars Kepler (Porto Editora).

3.- "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários" - José Eduardo Agualusa (Quetzal Editores).

4.- "Nada Menos Que Tudo" - Afonso Noite-Luar (Manuscrito Editora).

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

2.- "Pensar. Sentir. Viver." - Judite Sousa y Diogo Telles Correia (Bertrand Editora).

3.- "Cozinha Vegetariana para Festejar" - Gabriela Oliveira (Arte Plural Edições).

4.- "O Último dos Czares" - Robert Service (Desassossego)

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Ministry of Utmost Happiness" - Arundhati Roy (Hamish Hamilton).

2.- "Camino Island" - John Grisham (Hodder).

3.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday).

4.- "No Middle Name" - Lee Child (Bantam Press).

No ficción:

1.- "How It Works: The Dad" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).

2.- "Five Lose Dad in the Garden Centre" - Bruno Vincent (Quercus).

3.- "Finding Gobi" - Dion Leonard (Harper Element).

4.- "The Strange Death of Europe" - Douglas Murray (Bloomsbury).

Fuente: The Sunday Times. EFE