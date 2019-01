Paula Van Hissenhoven presenta su trabajo como solista

Por Diego Rojas

Un sonido dulce, orgánico, profundo pero no cursi. Así describiría la música de Paula Van Hissenhoven –es colombiana, pero tiene raíces belgas-, quien este 2019 le apunta a estrenar su primer trabajo discográfico.

Si usted alguna vez fue a un concierto de Esteman o coreó las canciones del Claroscura de Aterciopelados, le cuento entonces que ya había tenido su primera experiencia con Paula Van Hissenhoven. Un acercamiento temprano, así como el que ella tuvo con la música, pues desde que nació estuvo rodeada por el universo de las melodías.

Su madre, profesora de música, y su padre, un melómano de aquí a Bélgica, sembraron en Paula la semilla que hoy florece con intensidad. Comenzó con clases de teoría y piano, para luego experimentar con el teatro musical y tener sus primeros protagónicos para explorar su voz y talento.

Luego de tocar con Esteman y, actualmente, estar en los teclados y coros de Aterciopelados, Paula presenta su trabajo como solista, un proyecto que comenzó hace 5 años mediante un proceso de exploración para encontrar un sonido propio.

Con influencias de pop y R&B, los primeros intentos de formar la banda derivaron en “malas ideas” para un nombre: “Band Hissenhoven” es la que recuerdan con más risas.

Junto a Sergio González, su compañero más cercano y guía rítmico, han sido constantes los ejercicios para crear nuevas canciones. Fue así como nació When the music starts playing, su primer sencillo.

“Fue un ejercicio de para ponerla a componer”, recuerda Sergio. Él creó un beat de guitarra y Paula agregó la letra y melodía.

“Habla de cuando uno está ocupado con muchas cosas que hacer, pero se puede aprovechar el tiempo para estar juntos y dejarse llevar por la música”, explica Paula sobre la letra de esta canción.

Ahora, Paula Van Hissenhoven presenta Quién soy, su más reciente sencillo, el cual produjo junto a Julián Bernal y Sergio González, un trabajo introspectivo que nos hace pensar en eso mismo, en quiénes somos.

Para Paula, las letras de sus canciones deben estar alejadas de lo cursi, de lo cliché. Ese no es su estilo. Por eso cada frase en sus composiciones es un reflejo de su personalidad, una confesión para conectarse con su público.

Para Sergio, la composición es cuestión de honestidad, por eso debe ir en línea con lo que siente el autor. De otra manera, es fácil perderse y no establecer un vínculo con el artista.

En tal virtud, Quién soy responde perfectamente a una presentación en todos los niveles de Paula Van Hissenhoven: su dimensión como artista y como persona.

El videoclip de la canción fue realizado por Philippe Van Hissenhoven, su hermano. La idea era mezclar el mundo del cine con la música y el resultado fue un viaje para mostrar la evolución de Paula.

Con When the music starts playing y Quién soy nace el proyecto solista de Paula Van Hissenhoven, su carta de presentación que augura más sonidos dulces pero no cursis para el 2019.